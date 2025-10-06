Menü Kapat
18°
Sokak ortasında infaz! Şüphelilerin yakalanma anı kamerada

Sakarya'nın Karasu ilçesinde Ömer Akbay, alışveriş dönüşü sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Akbay'ın hayatını kaybetmesine ilişkin düzenlenen operasyonda, 12 şüphelinin yakalanma anları polis kamerasına yansıdı. İşte detaylar...

Sakarya'nın Karasu Kabakoz Mahallesi'nde 30 Ağustos 2025'te meydana gelen olayda, park halindeki araçta pusu kuran 3 kişi, elinde poşetlerle yürüyen Ömer Akbay'a (35) tabancayla defalarca ateş etti. Ağır yaralanan Akbay hastanede hayatını kaybederken, seken kurşunlardan biri yanında bulunan M.Ö.K. isimli çocuğa isabet etti. Saldırganlar geldikleri araca binerek olay yerinden kaçtı.

Sokak ortasında infaz! Şüphelilerin yakalanma anı kamerada

"DAHA BUNLAR BAŞLANGIÇ"

Olayın ardından sosyal medyada açılan bir hesapta, saldırıyla bağlantılı olduğu öne sürülen bir kişi tarafından silah görüntüleriyle birlikte "Daha bunlar başlangıç" ifadeleri paylaşıldı. Akbay'ın isminin de geçtiği içerikli mesajlarda, "Bu işin sağında solunda kim varsa hepsi hakkını alacaktır" denildi. Kısa sürede olayı 'da yaşanan bir husumete bağlayan polis ekipleri, şüphelilerin kullandığı otomobili ertesi gün Karasu Limandere mevkiinde terk edilmiş halde buldu.

Sokak ortasında infaz! Şüphelilerin yakalanma anı kamerada

3 İLDE 17 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ülke gündeminde geniş yer alan olayın ardından Karasu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince geniş çaplı çalışma başlatıldı. 1 ay boyunca süren çalışmalar neticesinde 30 Eylül 2025 tarihinde İstanbul, İzmir ve Sakarya'da toplam 17 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Toplam 12 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda 3 adet tabanca, 2 adet tüfek, 1 adet AK-47 şarjörü, 32 adet fişek ve sahte plaka için kullanılan araç plaka basma makinesi ele geçirildi. Operasyon anları ise polis kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Sokak ortasında infaz! Şüphelilerin yakalanma anı kamerada
