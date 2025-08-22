Sokak ortasında vahşet! Tartıştığı adama kurşun yağdırdı

Adana'nın Seyhan ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Mehmet Aldanma ile Ö.A. arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kavga kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Ö.A., belinden çıkardığı tabancayla Aldanma'ya kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan Aldanma, kanlar içinde yere yığıldı. Olayı gören mahalle sakinleri hemen durumu ekiplere bildirdi.

SALDIRGAN KISA SÜREDE YAKALANDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, şahsın yaşamını yitirdiğini belirledi. Cinayetin ardından kaçan şüpheli Ö.A., polis ekiplerince kısa süre içinde yakalanarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.