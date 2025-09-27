AFAD ve Kandilli duyurdu: Erzurum ve Kars'ta deprem!

Son dakika haberine göre, Kars'ın Selim ilçesi merkezli olarak 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre deprem, 19.15'tekaydedildi.

KISA SÜRELİ PANİK!

Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu.

KANDİLLİ: ŞENKAYA'DA 3.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü depremin merkez üssünü Erzurum Şenkaya olarak açıkladı. Kandilli depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu.

