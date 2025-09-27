AFAD ve Kandilli duyurdu: Erzurum ve Kars'ta deprem!

Son dakika haberine göre, Kars'ın Selim ilçesi merkezli olarak 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre deprem, 19.15'tekaydedildi.
Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu.
https://x.com/DepremDairesi/status/1971974236785750094
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü depremin merkez üssünü Erzurum Şenkaya olarak açıkladı. Kandilli depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu.
