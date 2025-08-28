Sondaj çalışmasında dehşet! İşçiler elektrik akımına kapıldı: 1 ölü, 1 yaralı

Bulanık ilçesi Meşeiçi köyüne bağlı Beşevler mezrasında meydana gelen olay herkesi kahretti. Sondaj çalışması sırasında borunun yüksek gerilim tellerine temas etmesi sonucu 2 kişi elektrik akımına kapıldı.

18 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Elektrik akımına kapılan 18 yaşındaki Muhammed Kartal olay yerinde hayatını kaybederken, 54 yaşındaki Halil Kenco ise yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilen ihbarın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Muhammed Kartal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bulanık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Halil Kenco tedavi altına alınırken, Hayatını kaybeden Muhammed Kartal'ın cansız bedeni otopsi için Bulanık Devlete Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.