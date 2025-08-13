Sulama kanalında bir gün arayla 2 ceset bulundu

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesindeki Balaban Köprüsü yakınlarında geçen DSİ’ye ait sulama kanalında yaşandı. Kanalın kenarında gezen vatandaşlar, su yüzeyinde bir ceset gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine giden ekipler, bir bayana ait olduğu belirlenen cesedi çıkartarak morga kaldırdı.

2 CESET BULUNDU

Bir diğer olay ise Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi yakınlarında yaşandı. Sulama kanalının kenarında gezen vatandaşlar ilk cesetten bir gün sonra bu defa başka bir ceset buldu. Su üzerinde görülen cesedin çıkartılması için bölgeye ekipler sevk edildi. Bu defa bir erkeğe ait olduğu belirlenen ceset, morga kaldırıldı. Her iki şahsın kimliğinin belirlenmesi için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.