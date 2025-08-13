Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Sulama kanalında bir gün arayla 2 ceset bulundu

Şanlıurfa’da sulama kanalında bir gün arayla dehşet yaşandı. Kanalda biri erkek, diğeri ise kadın kimliği belirsiz 2 ceset bulundu.

Sulama kanalında bir gün arayla 2 ceset bulundu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.08.2025
saat ikonu 16:23
|
GÜNCELLEME:
13.08.2025
saat ikonu 16:23

’nın ilçesindeki Balaban Köprüsü yakınlarında geçen DSİ’ye ait sulama kanalında yaşandı. Kanalın kenarında gezen vatandaşlar, su yüzeyinde bir gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine giden ekipler, bir bayana ait olduğu belirlenen cesedi çıkartarak morga kaldırdı.

2 CESET BULUNDU

Bir diğer olay ise Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi yakınlarında yaşandı. Sulama kanalının kenarında gezen vatandaşlar ilk cesetten bir gün sonra bu defa başka bir ceset buldu. Su üzerinde görülen cesedin çıkartılması için bölgeye ekipler sevk edildi. Bu defa bir erkeğe ait olduğu belirlenen ceset, morga kaldırıldı. Her iki şahsın kimliğinin belirlenmesi için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

