Yaşam
Editor
Editor
 Baran Aksoy

Tam müsilaj bitti derken başka bir kabus hortladı! Balıkçılar kara kara düşünüyor

Müsilaj kabusu tam bitti derken bu sefer de denizanası kabusu hortladı. Balıkçıların başı bu kez popülasyonu ciddi boyutlara ulaşan denizanalarıyla dertte...

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.08.2025
10:11
|
GÜNCELLEME:
27.08.2025
10:11

Körfezi kıyılarından itibaren yoğun şekilde görülen, bazıları oldukça iri olan denizanaları balıkçıların endişesini artırıyor. “Müsilajdan tam kurtulduk derken” bu kez sorunu ile karşı karşıya kalan , ’nde avlanmanın giderek güçleştiğini vurguluyor.

Tam müsilaj bitti derken başka bir kabus hortladı! Balıkçılar kara kara düşünüyor

"OLAĞANÜSTÜ DERECEDE ÇOĞALDI"

Gemlik Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Vekili Kadir Aksu, ilkbaharda yüzünden denize açılamadıklarını hatırlatarak, müsilajın sona ermesiyle birlikte denizanalarının olağanüstü derecede çoğaldığını aktardı.

Tam müsilaj bitti derken başka bir kabus hortladı! Balıkçılar kara kara düşünüyor

"İNANILMAZ ACI VERİYOR, YAKIYOR"

Son 10 yıldır böyle bir yoğunluk yaşamadıklarını belirten Aksu, “Bu kez denizanası nedeniyle denize ağ atamayacağız. Ağları parçalıyor, ayrıca temas ettiğinde kollara ve yüze değdiğinde inanılmaz acı veriyor, yakıyor” ifadelerini kullandı.

Tam müsilaj bitti derken başka bir kabus hortladı! Balıkçılar kara kara düşünüyor

"DENİZE GİRME İMKANINIZ BİLE YOK"

Müsilaj kabusunun bittiğini artık denizanası kabusunun başladığını söyleyen Aksu, "Denizanası denizde olabiliyor ama olması gerekenin 10 katı belki de daha fazla. Denize girme imkanınız bile yok. 10 metrekare alanda 20-30 deniz anası var. Bunu bir ağın 300 metre olduğunu düşünün yüzlerce denizanası nasıl kaldıracaksınız.? Vücuda da çok zararı var, balıkçılar uzak duruyor ama onlar bizden uzak durmuyor. Karadeniz, Ege gibi açık denizlerde dağılıyor ama Gemlik gibi İzmit gibi körfezlerde denizanası bizi çok zorluyor" dedi.

Tam müsilaj bitti derken başka bir kabus hortladı! Balıkçılar kara kara düşünüyor

"EKOLJİK DENGE BOZULUYOR"

Çocukluktan beri denizde olduğunu ve ilk kez bu yoğunlukta denizanasıyla karşılaştığını aktaran Aksu, "Nereye baksanız denizanası var. Ekoljik denge bozuluyor. Büyüklerimizden isteğimiz denizi korusunlar. Özellikle Marmara Denizi'nin kontrol altına alınması gerekiyor" dedi.

ETİKETLER
#marmara denizi
#müsilaj
#gemlik
#denizanası
#balıkçılar
#Ekolojik Denge
#Yaşam
