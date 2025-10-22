Tartışmanın sonu dehşetle bitti! Eniştesini sokak ortasında defalarca bıçakladı

Kategoriler
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Ensar Mahallesi'nde enişte ve kayınbiraderi arasında çıkan tartışmada kan döküldü. Daha önceden aralarında husumet bulunan A.D. ile eniştesi İ.M. sokakta karşılaştı. Yeniden tartışmaya başlayan ikilinin arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Kavgada A.D. isimli şahıs üzerinde bulundurduğu bıçakla eniştesi İ.M.'yi toplam 7 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan enişte, olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada müdahale edilen yaralı, durumu ağır olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa merkeze sevk edilirken zanlı ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken eniştenin durumunun ise kritik olduğu belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.