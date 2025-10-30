Tedavisi yok! Bolu'da 'deli dana' hastalığı tespit edildi

Bolu'da belirli şikayetlerle hastaneye başvuran bir kadında yapılan betin omurilik sıvısı (BOS) testinin ardından 'deli dana' hastalığı tespit edildi.

ŞİKAYETLERİ GEÇMEYİNCE BOS ÖRNEĞİ ALINDI

Bolu'da geçtiğimiz ay boğaz ağrısı, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle Z.A. isimli kadın, İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Sonrasında ise Z.A.'nın. şikayetlerinin geçmemesi üzerine beyin omurilik sıvısından (BOS) örnek alındı.

İZOLE ALANA ALINDI

Hastadan alınan örnekler daha sonra İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beyin ve Nörodejeneratif Hastalıklar Araştırma Laboratuvarı'na gönderildi. Burada yapılan testlerde Z.A.'nın beyin dokusunda 'deli dana' hastalığı tespit edildi. Z.A.'nın İzzet Baysal Devlet Hastanesi Palyatif ünitesinde izole alanda tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

DELİ DANA HASTALIĞI NEDİR?

Deli dana hastalığı büyükbaş hayvanlarda ortaya çıkan ve beynin süngerleşmesine bağlı olarak ölümle sonuçlanmaktadır. Hastalık bir protein parçasıyla meydana gelmektedir. Uzun yıllar süren bir kuluçka dönemi mevcuttur ve ardından semptomlar gözükmeye başlamasıyla hızlı fonksiyon kayıpları yaşanır ve ölüm kaçınılmazdır.

DELİ DANA HASTALIĞI BULAŞIR MI?

Hastalığının öksürme, hapşırma, dokunma veya cinsel temas yoluyla bulaşmadığı bilinmektedir. Ancak uzun kuluçka dönemi nedeniyle bulaşma yöntemi veya nedenleri henüz tam olarak bilinmemektedir.

TEDAVİSİ MÜMKÜN MÜ?

Hastalığın tedavisi günümüz şartları içinde mümkün değildir, tedavi yöntemi geliştirme özelinde çalışmalar devam etmektedir.