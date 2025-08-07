Telegram'da korkunç çete! Hayvana işkence yayınları, kan donduran tehditler: 'Kızının kafasını keseceğiz'

Sosyal medya üzerindeki kontrol mekanizmalarının henüz yeterli düzeyde olmaması, gençler arasındaki suç oranlarını da hızla artırıyor. Telegram üzerinden örgütlenen, kendilerine 'Cehennemin 7 Katı' manasına gelen C7K ve C31K gruplarının üyeleri, suç dosyalarına her gün bir yenisini ekliyor. Gruplarda aleni bir şekilde kredi kartı dolandırıcılığı yapılıyor, 'panel' olarak tabir edilen yasa dışı kişisel veri sorgu sistemleri satılıyor.

KIZLARIN KAFASINI KESMEKLE TEHDİT ETTİLER

Yaşlarının düşük olduğu tahmin edilen suç makinesi şahıslar, Allah'a dil uzatma cüretinde bulunuyor, kedilere işkence edip video kaydına alıyor, Kur'an-ı Kerim yakmaya cüret ediyor, şehit ailelerini hedef gösteriyor, terör örgütlerinin propagandasını yapıyor, dini ve milli değerlere hakaretler savuruyor, silahlı fotoğraflar paylaşıyor, Ahmet Minguzzi cinayetinin faillerini savunuyor, ailelere mesaj göndererek 'kızlarının kafalarını kesmekle' tehdit ediyor.

SERBEST BIRAKILMIŞLARDI, EYLEMLERİNE DEVAM EDİYORLAR

Ocak 2024'te Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından C31K isimli gruba yönelik 5 ilde operasyonda 5 şüpheli tutuklanmıştı. Cuma namazı kılan vatandaşlara küfredip videoya çeken ve kedileri işkence ederek öldüren şahıslara yönelik Ekim 2024'te operasyon düzenlenmiş, grubun yöneticilerinden olduğu ifade edilen 'Hz. Ebu Cehil' ve 'Arda Bateman' kullanıcı adlı E.K. ile A.T. gözaltına alınmıştı. İfadelerinin ardından 17 yaşındaki suç makinesi E.K. isimli şahsa ev hapsi cezası verilirken, A.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KÜÇÜK YAŞTA SUÇ MAKİNASI

Çoğunlukla 'suça sürüklenen çocuk' kategorisine giren yaş grubunda bulunan şahıslar; kullandıkları sahte profillere, yabancı telefon numaralarına ve 'yaşlarının küçük olmasına' güvenerek her türlü suçu işlemekten çekinmiyor.