THY eğitmeninin şüpheli ölümü! Cansız bedeni evinde bulundu

Adnan Menderes Mahallesi Enver Paşa Bulvarı üzerinde bulunan bir sitede yaşayan THY'da Öğretmen Pilot olarak görev yapan Ahmet Nevres Erkin 2 günlüğüne istirahate ayrılarak evine gitti. Erkin'den haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Yapılan ihbar sonucu Ahmet Nevres Erkin'in cansız bedenine ulaşıldı.

ÖLÜM NEDENİ BİLİNMİYOR

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Nevres'in cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, kesin ölüm nedeninin yapılacak olan incelemenin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.