Trabzon'da 'kılıbık' mahalle! Önce kurşunlandılar, sonra sahiplendiler: Sertifika bile veriyorlar

Trabzon’un Maçka ilçesine bağlı Coşandere Mahallesi’nde yaşayan Şahin ailesi, aile içi tartışmalarda dile getirilen “kılıbık” ifadesini toplumsal bir mesaja dönüştürdü. Ailenin beş erkek çocuğu Batı illerinden evlenince, gelinlerin Trabzon’a geldiklerinde bağ ve bahçe işlerinde çalışmaması baba tarafından tepkiyle karşılandı.

"KADINA DEĞER VERİLMELİ"

Baba Halil İbrahim Şahin oğullarını “kılıbık” olarak nitelendirirken, anne Emine Şahin buna karşı çıkarak çocuklarının yanında durdu. Gelinlerine ve oğullarına sahip çıkarak “Kadına değer verilmeli” diyen anne, yeni akımı başlattı.

MAHALLENİN ADINI 'KILIBIKLAR' YAPTILAR

Başlangıçta olumsuz bir yakıştırma olan “kılıbık” ifadesi, aile tarafından sahiplenilerek “eşine saygı duyan, kadını incitmekten kaçınan erkek” anlayışının simgesi haline getirildi. Beş kardeş daha sonra mahallenin adını “Kılıbıklar” olarak değiştirdi.

TABELALAR KURŞUNLANDI

İlk başlarda yörede sert tepkilerle karşılanan girişim nedeniyle mahalle tabelaları kurşunlandı, aile dışlandı. Ancak zamanla bu isim kabul gördü, hatta başlangıçta karşı çıkanlar bile eşlerine “Kılıbıklar Mahallesi”nden alınan sertifikaları armağan etmeye başladı.

"YILLARCA EŞİMLE ÇOCUKLARIMA ‘KILIBIK' DEDİĞİ İÇİN KAVGA ETTİK"

Kılıbıklar mahallesinin hikayesini anlatan Emine Şahin (72), "5 çocuğum Trabzon'da doğdular. Tabi Batı'lı kızlarla evlenince aralarında kültür değişikliği oldu. Her gelişlerinde bizim yaşayamadığımız şeyleri gelinlerde görünce babaları tepki gösterdi. Bende bu tepkiye destek değil köstek oldum. Kadın değer görmeli diyerek eşime tepki gösterdim. Kadın değer görüyorsa kocası neden kılıbık oluyor dedim. Kadın her şeyi hak ediyor. Bende tepki gösterince senin 5 çocuğunda kılıbık, bir tanesinde taş fırın erkekliği yok dedi. Olması gerekeni yapıyorlar dedim. Bu nedenle yıllarca eşimle kavga ettik. Çocuklarıma destek verdim, hep arkalarında oldum. Bu şekilde buranın mazisi başladı. Gelenler kadına değer konusunda olduğunu anlayınca mutlu oluyorlar. Buranın suyundan, basılan sertifikadan alıp evin bir köşesine koyuyorlar. Bu benim hoşuma gidiyor. Mahalleye gençlerden çok ilgi var. 72 yaşındayım değer ve taktir bekliyorum ama bizim erkeklerimiz yüz verirsem şımarır diye onu dışarı atmazlar. Önünü alamam düşüncesiyle söylemezler" dedi.

"TABELALARI KURŞUNLADILAR, SÖKTÜLER"

Kılıbıklar mahallesinin mimarlarından Tuna Şahin, "İlk başta ciddi tepkiler oldu. Buna çok farklı anlamlar yüklediler. Hatta tabelaları kurşunladılar, söktüler. Kuzenlerimi camiye ve minibüse almadılar. Daha sonra bunun merhamet projesi olduğunu görünce de gerçekten çok olumlu hale döndü. Burada artık gülümseten bir hava oluştu. Espri olsun diye gelenlere dünyanın her tarafında geçerli bir sertifika veriyoruz. Sosyal medyada eğitimlerimiz devam ediyor. İlgi çok iyi. Mahalle türbeye döndü diyebilirim. Kadınlar gelip buradan su dolduruyorlar. Karadeniz kadını için çok dikkat çekiyor. Bazı kadınlar gelip su alıyorlar, bazı erkekler ise bizi değiştirir diye mahalleden içeri girmiyorlar. Böyle esprili hatıralar oluyor" diye konuştu.