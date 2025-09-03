Trafikte bu aracı görenler arkasına bakmadan kaçıyor! 'Herkes benden uzak duruyor'

Eskişehir'de yaşayan Sevda Nur Karataş'ın otomobiline ilginç bir yazı yazdı. Araba kullanmaya yeni başlayan genç kadın 'Dikkat Acemi' yazısıyla adeta kendini korumaya aldı. Yazıyı görenler hem tebessüm ediyor hem de araçtan köşe bucak kaçıyor.

İLGİNÇ YAZIYI KALDIRMADI

Yaklaşık 1 sene önce ehliyetini aldıktan sonra bu yazıyı yazdırdığını söyleyen Karataş, zaman içerisinde direksiyon hakimiyetini geliştirmesine rağmen o ilginç uyarıyı aracından sökmedi. Bu şekilde kendisini koruduğunu ifade eden Karataş, bahse konu yazının artık etraftaki acemilere karşı önlem niteliği taşıdığını belirtti.

"ARAÇLAR BENDEN UZAK DURUYORLAR"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Sevda Nur Karataş, "Ehliyeti almadan önce aklımda böyle bir şey vardı. Sonra ehliyeti aldım. Yaklaşık 1 sene oldu ve ertesü gün sonra gidip bu yazıyı yazdırdım. Faydasını gördüm. Trafiğe çıktığım zaman genelde araçlar benden uzak duruyorlar. Benim için çok faydalı. Tabii artık acemi olduğumu düşünmüyorum. Sadece etraftaki acemilere karşı ben kendi önlemi alıyorum. O yazı beni koruyor. Şahsen tavsiye ederim. Eskişehir'de trafik çok kalabalık oluyor. Dikkat de çekiyor, bazen tebessüm ediliyor" şeklinde konuştu.