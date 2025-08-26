Türkiye’nin en büyük apartman dairesi! İçini gören şaştı kaldı: Fiyatı olay oldu

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde satışa çıkarılan 560 metrekarelik lüks apartman dairesi sosyal medyada gündeme oturdu. 'Türkiye'nin en büyük apartman dairesi' olarak satılan 6+2 dubleks dairenin fiyatı da dikkat çekti.

FİYATI GÜNDEM OLDU

Genişliğiyle iç ferahlatan dairede 6 oda, 2 salon, birden fazla banyo bulunuyor. 9 milyon lira fiyat biçilen lüks dairenin üst katına asansör ile de çıkılabiliyor.

"BU BİLDİĞİN SARAY"

Sosyal medyada oldukça dikkat çeken eve "Bu bildiğin saray dairesi", "560 metrekare apartmanda nasıl olur?" yorumları yapıldı.