Türkiye’nin en büyük apartman dairesi! İçini gören şaştı kaldı: Fiyatı olay oldu

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde satışa çıkarılan 560 metrekarelik lüks apartman dairesi sosyal medyada gündeme oturdu. 'Türkiye'nin en büyük apartman dairesi' olarak satılan 6+2 dubleks dairenin fiyatı da dikkat çekti.
Genişliğiyle iç ferahlatan dairede 6 oda, 2 salon, birden fazla banyo bulunuyor. 9 milyon lira fiyat biçilen lüks dairenin üst katına asansör ile de çıkılabiliyor.
Sosyal medyada oldukça dikkat çeken eve "Bu bildiğin saray dairesi", "560 metrekare apartmanda nasıl olur?" yorumları yapıldı.