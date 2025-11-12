Üç yüz yıllık ağacın yeri değişti! Asırlık zeytin ağacı özel yöntemlerle taşındı

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Türkiye’de çok fazla rastlanmayan özel anlar yaşandı. Doğaya geri kazandırma çalışmaları kapsamında ‘Hüsamlar Yeniden-Eski Maden Sahası Rehabilitasyonu' adıyla hayata geçirilen proje kapsamında, Milas'ın simgelerin biri olan 300 yaşındaki zeytin ağacı yeni yerinde toprakla buluşturuldu.

250 BİN FİDAN DİKİLDİ

Program kapsamında bugüne kadar bölgede yaklaşık 250 bin fidan dikildiği kaydedilirken rehabilite edilen sahalarda zeytin, kızılçam, defne, keçiboynuzu ve lavanta gibi yerel türler yeniden hayat bulmaya başladı. Rehabilitasyon sahasının, 15 yıl içinde daha önce madencilik faaliyeti yapıldığına dair hiçbir iz taşımayan, yürüyüş ve mesire alanlarının da bulunduğu bir bölgeye dönüşeceği belirtildi.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle Yeniköy Kemerköy Enerji'nin düzenlediği etkinliğe Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) Genel Müdürü Arslan Narin, Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Kızıroğlu, Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü yetkilileri, yerel yöneticiler katıldı.

ÖZEL BİR YÖNTEMLE TAŞINDI

Program çerçevesinde Yeniköy Kemerköy Enerji tarafından yürütülen zeytin taşıma uygulaması ile taşınan zeytin ağaçlarından zeytin hasadı yapıldı. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mücahit Taha Özkaya bu ağaçların özel bir yöntemle taşındığını belirtti.