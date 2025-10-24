Menü Kapat
20°
Ünlü halıcıyı baltayla parçalara ayırıp asitle eritmişlerdi! İfadeler kan dondurdu: 'Halının içinden böyle seslendi'

İstanbul'da darp edilerek halıya sarılan Herekeli ünlü halıcı Nurhan Ör'ün cesedi parçalara ayrılarak asitle eritilmişti. Cinayete ilişkin görülen davada sanıkların ifadeleri kan dondurdu. Sanıklardan Emrah D., "Ofisten halıyı aşağıya indirmemi istediler. İndirdiğimde 'Yavaş' diye ses geldi. Benden kimseye bir şey söylemememi istediler" ifadelerini kullandı. Sanıklar için istenen cezalar da belli oldu. İşte detaylar...

'da 7 Kasım 2023'te yaşanan olay kan dondurmuştu. 56 yaşındaki ünlü halıcı Nurhan Ör'den haber alamayan yakınları polis ekiplerine durumu bildirince korkunç ortaya çıktı. Ekipler yaptıkları inceleme sonucunda Nurhan Ör'ün darp edilerek bayıltıldığı, daha sonra halıya sarılıp otomobilinin bagajına konularak ilçesindeki çiftliğe getirildiği belirlenmişti. Ör'ün cesedinin parçalara ayrılarak asitle eritildiği tespit edilmişti.

Ünlü halıcıyı baltayla parçalara ayırıp asitle eritmişlerdi! İfadeler kan dondurdu: 'Halının içinden böyle seslendi'

ZANLILARIN ARKADAŞ OLDUĞU ÖĞRENİLMİŞTİ

Polis ekiplerinde gözaltına alınan Işık E. (57), Ahmet T. (58), Bahadır T. (31), Ceyhun A. (58), Emrah D. (35), Ferdi G. (38) tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Kan dolduran cinayette zanlılardan Işık E., Ahmet T. ve Ceyhun A'nın lise yıllarından Nurhan Ör ile arkadaş olduğu öğrenilmişti.

"NURHAN, ÇOCUKLUKTAN BERİ SIRDAŞIMDI"

Suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık Işık E., "Suçun benim önderliğimde gerçekleştiği konusu doğru değildir. Mahkemeyi yönlendirmeye çalışıyorlar. Çok trajik ve garip bir olay. Benzeri karşılaşmamış bir olay. Nurhan benim çocukluk arkadaşım ve son dönemlerde iş arkadaşımdı. Nurhan, çocukluktan beri sırdaşımdı. Ailenin acısını anlıyorum ama ben de can arkadaşımı kaybettim. Mantıken bakıldığında Nurhan'ın kaybolmasında maddi ve manevi zarar gören kişi de benim. Ben eğitimli bir insanım. Bu olay olduğunda doktoramı veriyordum ancak tutuklandım. Uluslararası enerji şirketlerinde yöneticilik yaptım" diye konuştu.

Ünlü halıcıyı baltayla parçalara ayırıp asitle eritmişlerdi! İfadeler kan dondurdu: 'Halının içinden böyle seslendi'

"NURHAN ÖR'ÜN ÖLDÜRÜLÜP ÖLDÜRÜLMEDİĞİ BİLE KANITLANMIŞ DEĞİL"

Bütün suçlamalara bakıldığında sübjektif senaryolar olduğunu söyleyen Işık E., "Maruz kaldığım suçlamaları sebebiyle felsefe bölümünü okumaya başladım. Kendimi savunmak için temel hukuk öğrenmeye çalışıyorum. Nurhan Ör'ün öldürülüp öldürülmediği bile kanıtlanmış değil. Olay yeri neresidir? Beni olay yerine bağlayan ip ucu nedir? Şahsıma yöneltilen suçlamaları reddediyorum. Cinayet var ise Nurhan Ör'ün ortadan kalkmasından kimin veya kimin çıkarı vardır? Tarafıma yöneltilen akıllanmaz iddiaları reddediyorum. Böyle bir olaydan üzüntü duyuyorum ama böyle bir olayda bulunmadığım gibi aklımda dahi geçirmedim. İvedilikle tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ünlü halıcıyı baltayla parçalara ayırıp asitle eritmişlerdi! İfadeler kan dondurdu: 'Halının içinden böyle seslendi'

"HALIYI İNDİRDİĞİMDE 'YAVAŞ' DİYE SES GELDİ"

Önceki ifadelerini tekrar eden Emrah D., "Ofisten halıyı aşağıya indirmemi istediler. İndirdiğimde 'Yavaş' diye ses geldi. Benden kimseye bir şey söylemememi istediler" dedi.

Aileden özür dileyen Ceyhun A., "Maddi imkansızlıklar nedeniyle çiftliği kullanmalarına izin verdim ancak sonra vazgeçtim. Nurhan 35 yıllık arkadaşım. Komplonun kurbanı oldum. Plan yapmadım ve dahil olmadım. Öldürmeye katılmam mümkün değildir. Halıya sarılı olan kişinin yüzünde kar maskesi vardı ve her yeri bantlıydı. Ben Nurhan olduğunu bilmiyordum. Nurhan'ın ölmeden önce uyuşturucu aldığı ve Ferdiye cinsel birliktelik teklif ettiği, bu sebeple olayın gerçekleşmiş olabilir. Olayda herhangi bir çıkarım yok. Tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.
Ahmet T. ise "Olaydan 3 gün önce Türkiye'ye geldim. Işık ile Nurhan, Suudi Arabistan'da kurduklarını ve bu sebeple Işık, Nurhan'a senet imzalatacaktı. Ben nezarette Nurhan'ın öldürdüğünü öğrendim. Tahliyemi istiyorum" şeklinde konuştu.
Bahadır T. de suçu olmadığını söyledi.

Ünlü halıcıyı baltayla parçalara ayırıp asitle eritmişlerdi! İfadeler kan dondurdu: 'Halının içinden böyle seslendi'

"ÖLDÜRECEKLERİNİ BİLMİYORDUM"

Suçlamaları kabul etmeyen Ferdi G., " Olayı aydınlattığımı düşünüyorum. Her ne kadar inkar etse de Işık Eren önderliğinde olay gerçekleşmiştir. Ben sadece senet imzalatacaklarını biliyordum, öldüreceklerini bilmiyordum. Olaydan önce kemik parçası ile asit denemesi yapmışlar. Uyuşturucu madde asla kullanmadım, istismar olayı da yalandır. Arada tek taraflı ticaret ilişki oldu. Maddi menfaat peşine düşmüşler. Nurhan ölmeseydi, Işık gelip zorla senedi imzalayacaktı. Senedi imzalasaydı da işin sonunda ölüm olacaktı" sözlerini ekledi.

Ünlü halıcıyı baltayla parçalara ayırıp asitle eritmişlerdi! İfadeler kan dondurdu: 'Halının içinden böyle seslendi'

CANİLER İÇİN İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU

Savunmaların ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Tüm sanıklar, "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca Ceyhun A. ve Ferdi G. hakkında "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan da ayrı ayrı 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

CESEDİ HEP BİR ELDEN YOK ETMİŞLER

Cumhuriyet savcısı, cinayetin nasıl planlandığına mütalaada yer vermişti. Mütalaada, sanıklardan Işık E., Ahmet T. ve Ceyhun A'nın maktul Nurhan Ör ile liseden arkadaş oldukları, diğer sanıklardan Bahadır T.'nin sanık Ahmet T.'nin oğlu, Ferdi G. ve Emrah D.'nin de sanık Bahadır T.'nin arkadaşları olduğu belirtilmişti.

Yapılan planlamaya göre, maktulü öldürdükten sonra cesedi yok etmek için gerekli olan asit ve malzemenin alınması için Işık E. tarafından Ahmet T. ve Ferdi G. görevlendirildiği kaydedilmişti. Sanık Emrah D.'nin maktule benzemek için olaydan 1 gün önce sakallarını beyaza boyattığı ve peruk aldığı da ifade edilmişti. Mütalaada, tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde sanık Işık E. önderliğinde tüm sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri aktarılmıştı.

