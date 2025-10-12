Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Yağmur yağdı evi pislik doldu! Vatandaştan 'konserli' isyan

Ankara Sincan'da yağışın etkisinin ardından belediyenin tahliye borusundaki pislikler bir eve doldu. Evde yaşayan vatandaş isyan ederek, "Buraya bir destek, altyapı istiyoruz. Konser yapma, yaşanacak yer yap" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.10.2025
saat ikonu 09:39
|
GÜNCELLEME:
12.10.2025
saat ikonu 09:42

'nın ilçesinde meydana gelen olayda, akşam saatlerinde etkili olan yağmurun ardından bir eve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) atık tahliye borusundan taşan sular doldu. Evini su bastığını gören Salih Kırsak, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) ekiplerini arayıp yardım istediğini ancak kimsenin gelmediğini iddia etti. Evinin hali kötüleştikçe isyan eden Kırsak, kışın ne yapacağını bilmediğini söyledi.

Yağmur yağdı evi pislik doldu! Vatandaştan 'konserli' isyan

"AZ DAHA KONSER YAPSA DA EVİMİZE PİSLİK BASMASA"

Yaşadığı mahallenin tamamında problemi olduğunu söyleyen Salih Kırsak, "CHP belediyeciliği biraz daha az konser yapsa, 2 tane az sanatçı çıkartsa bir altyapı yapsa kanalizasyon yapsa evimizi bu şekilde pislik basmasa. Ben ASKİ ekiplerini aradım. Bana 'Yetkimiz yok Sincan Bölge ASKİ'yi arayın' dediler. Sincan Bölge ASKİ de aradığımda 'o nasıl bir ses tonu' diyerek bana efelik yaptı. Ben de 'beyefendi sizin evinizi pislik bassa sizin ses tonunuz nasıl olur' dedim. Adamlar belediye çalışanı değil efe. bu evde yaşar mı? Bu evi 12 defa su bastı. Bu şekilde pislik bastı" diye konuştu.

Yağmur yağdı evi pislik doldu! Vatandaştan 'konserli' isyan

"BAŞKENTTE EVİMİZ PİSLİK DOLUYOR"

Telefonundan yağış oranının yüzde 25 olduğunu gören ama buna rağmen evini su basan Kırsak, "Ankara'ya çok az bir yağdı. Sonbahar ayındayız. Bu ilerleyecek biz bunu yaşayacağız. Maalesef hiçbir şey olmuyor ama bizim CHP belediyeciliğinden, Mansur Yavaş'tan isteğimiz Sincan'a bir çözüm. Buraya bir destek, altyapı istiyoruz. Konser yapma, yaşanacak yer yap. 150-200 yıl önce Kızılderili olarak yaşasak çadırı pislik basmaz. Türkiye'nin başkentinde evimizi pislik basıyor" ifadelerini kullandı.

Yağmur yağdı evi pislik doldu! Vatandaştan 'konserli' isyan
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mansur Yavaş'tan soruşturma talebi ile ilgili ilk açıklama! 'İfade vermeye hazırım'
ABB'deki konser yolsuzluğunda Mansur Yavaş için soruşturma izni talebi! İçişleri Bakanlığı'na başvuruldu
ETİKETLER
#yağmur
#sel
#mansur yavaş
#sincan
#altyapı
#aşkın gücü
#Ankara
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.