Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
31°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Yargıtay'dan 'hıyar' kararı! Verilen karar şaşkına çevirdi

Yargıtay'dan dikkat çeken emsal bir karar geldi. Aynı sitede oturan komşusuna 'Hadi oradan hıyar!” diyen sanık hakkında verilen mahkumiyet kararı bozuldu. Yüksek mahkeme, söz konusu ifadenin kaba ve nezaket dışı olduğunu ancak hakaret suçu kapsamında değerlendirilemeyeceğini açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yargıtay'dan 'hıyar' kararı! Verilen karar şaşkına çevirdi
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
27.07.2025
saat ikonu 10:34
|
GÜNCELLEME:
27.07.2025
saat ikonu 10:34

4. Dairesi, çok konuşulacak bir karara imza attı. Olay, bir site sakininin komşusunun köpeğini belediyeye şikayet etmesiyle başladı. Zabıta ekipleri sanığın evine gelerek inceleme yaptı. Bu sırada sanık, şikâyeti kimin yaptığını öğrenmek için komşusuna "Beni şikayet eden sen misin?" diye sordu. Komşusunun "Evet benim" demesi üzerine sinirlenen sanık, "Hadi oradan hıyar!" diyerek karşılık verdi.

Yargıtay'dan 'hıyar' kararı! Verilen karar şaşkına çevirdi

Bu sözler üzerine komşu, hakarete uğradığı iddiasıyla dava açtı.


Yapılan yargılama sonucunda yerel mahkeme, tanık ifadelerine dayanarak sanığın suçunu işlediğine hükmetti ve sanığa 3.480 TL adli para cezası verildi. Mahkeme, olayın toplum içinde yaşandığı gerekçesiyle cezayı artırdı.

Yargıtay'dan 'hıyar' kararı! Verilen karar şaşkına çevirdi

EMSAL KARAR GELDİ

Sanık karara itiraz edince dosya Yargıtay 4. Ceza Dairesi’ne taşındı. Yüksek mahkeme, söz konusu ifadenin rahatsız edici ve kaba olduğunu belirtti ancak şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sanığın sarf ettiği ‘Hadi oradan hıyar’ şeklindeki söz, karşı tarafın onur ve saygınlığına doğrudan zarar verici nitelikte değildir. Bu tür ifadeler hakaret suçu kapsamında değil, nezaket dışı davranış kapsamında değerlendirilebilir."

Bu gerekçeyle yerel mahkemenin mahkumiyet kararı oy çokluğuyla bozulurken, bu durum emsal olarak kayıtlara geçti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yargıtay'dan emsal karar! Eşini eve kilitledi, cezayı yedi a
Araç fiyatlarını şişirenler yandı! Mahkemeden emsal karar: Fazladan alınan para geri ödenecek
Bahis çetelerinin yeni tuzağına dikkat! Yargıtay'dan emsal karar: Banka kartı kullanmadan önce bir kez daha düşünün
ETİKETLER
#ceza
#yargıtay
#hakaret
#Komşuluk
#Emsal Karar
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.