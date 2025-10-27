İstanbul'da feci kaza! İETT otobüsüne kamyon çarptı

Kategoriler
İstanbul Büyükçekmece'de 11.30 sıralarında seyir halindeki İETT otobüsüne kamyon çarptı. Korku dolu anlar yaşayan yolculardan 9'u çarpmanın etkisiyle kırılan camlar yüzünden yaralandı. Götürüldükleri hastanede ayakta tedavi edilen 9 yolcunun taburcu edildi. Kaza nedeniyle cadde üzerinde tek şerit trafiğe kapanırken, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.