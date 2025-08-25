Yaşlı adamdan 9 yıldır tek iz yok! Evden çıkıp sırra kadem bastı

İstanbul
Konakalmaz köyündeki evinden çıkan 6 çocuk babası 89 yaşındaki Hasan Katırcı bir daha evine geri dönmedi. Katırcı'nın ailesi ise panikle durumu polis ekiplerine bildirdi.
AFAD ve jandarma ekipleri iz takip köpeği ile günlerce arama yaptı ancak yaşlı adama ait bir ize rastlanmadı. Katırcı'nın kaybolmasının üzerinden tam 9 yıl geçti.
Bu süre zarfında eşinin yolunu bekleyen 68 yıllık hayat arkadaşı Güllü Katırcı ise 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde korkarak yataktan düşmüş ve bir hafta sonra hastanede hayatını kaybetmişti.
Aile, sırra kadem basan Hasan Katırcı'nın bulunması için yardım bekliyor.