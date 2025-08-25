Menü Kapat
27°
SON DAKİKA!
Yaşam
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

Yaşlı adamdan 9 yıldır tek iz yok! Evden çıkıp sırra kadem bastı

Elazığ'da 9 yıl önce kaybolan Hasan Katırcı, adeta sırra kadem bastı. Ailesi ise yaşlı adama ne olduğunu öğrenebilmek için yetkililerden yardım bekliyor.

Yaşlı adamdan 9 yıldır tek iz yok! Evden çıkıp sırra kadem bastı
KAYIP:
IHA
|
GİRİŞ:
25.08.2025
saat ikonu 14:58
|
GÜNCELLEME:
25.08.2025
saat ikonu 14:58

Konakalmaz köyündeki evinden çıkan 6 çocuk babası 89 yaşındaki Hasan Katırcı bir daha evine geri dönmedi. Katırcı'nın ailesi ise panikle durumu polis ekiplerine bildirdi.

Yaşlı adamdan 9 yıldır tek iz yok! Evden çıkıp sırra kadem bastı

9 YILDIR TEK İZ BULUNAMADI

AFAD ve jandarma ekipleri iz takip köpeği ile günlerce arama yaptı ancak yaşlı adama ait bir ize rastlanmadı. Katırcı'nın kaybolmasının üzerinden tam 9 yıl geçti.

Yaşlı adamdan 9 yıldır tek iz yok! Evden çıkıp sırra kadem bastı

EŞİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Bu süre zarfında eşinin yolunu bekleyen 68 yıllık hayat arkadaşı Güllü Katırcı ise 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde korkarak yataktan düşmüş ve bir hafta sonra hastanede hayatını kaybetmişti.

Aile, sırra kadem basan Hasan Katırcı'nın bulunması için yardım bekliyor.

Yaşlı adamdan 9 yıldır tek iz yok! Evden çıkıp sırra kadem bastı
