Yaşlı adamdan 9 yıldır tek iz yok! Evden çıkıp sırra kadem bastı

Konakalmaz köyündeki evinden çıkan 6 çocuk babası 89 yaşındaki Hasan Katırcı bir daha evine geri dönmedi. Katırcı'nın ailesi ise panikle durumu polis ekiplerine bildirdi.

9 YILDIR TEK İZ BULUNAMADI

AFAD ve jandarma ekipleri iz takip köpeği ile günlerce arama yaptı ancak yaşlı adama ait bir ize rastlanmadı. Katırcı'nın kaybolmasının üzerinden tam 9 yıl geçti.

EŞİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Bu süre zarfında eşinin yolunu bekleyen 68 yıllık hayat arkadaşı Güllü Katırcı ise 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde korkarak yataktan düşmüş ve bir hafta sonra hastanede hayatını kaybetmişti.

Aile, sırra kadem basan Hasan Katırcı'nın bulunması için yardım bekliyor.