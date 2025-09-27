Menü Kapat
19°
Yedikleri yemek sonları olmuştu: Kan donduran ifadeler!

İstanbul Eyüpsultan’da iki kardeş yedikleri yemek sonrasında fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan çocukların acılı ailesinin ifadelerine ulaşıldı. Acılı anne ifadesinde şoke eden sözler söyledi! İşte detaylar...

Yedikleri yemek sonları olmuştu: Kan donduran ifadeler!
İstanbul Eyüpsultan'da bir apartmanın giriş katında yaşayan 4 kişilik bir ailenin 4 yaşındaki erkek çocuğu ile 2 yaşındaki kız çocuğu, yedikleri akşam yemeğinin ardından fenalaştı. Anne ve baba, çocuklarını hemen hastaneye götürdü.

Yedikleri yemek sonları olmuştu: Kan donduran ifadeler!

DURUMLARI İYİ DENİLDİ, HAYATLARINI KAYBETTİLER

İlk tedavinin ardından taburcu edilerek evlerine geri dönen çocuklar, bir süre sonra yeniden fenalaştı. Aile, çocukları bir kez daha hastaneye kaldırdı ancak maalesef iki kardeş de kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yedikleri yemek sonları olmuştu: Kan donduran ifadeler!

DİKKAT ÇEKEN DETAY

Acılı anne ve babanın ifadeleri ortaya çıktı. Anne Aleyna Birkent, akşam 22.00 sıralarında ailece yemek yediklerini, kendisi, eşi ve Rabia'nın tavuk ile salçalı makarna, oğlunun ise sadece salçalı makarna yediğini söyleyerek şu ifadeyi verdi: "Eşime ve çocuklarıma salçalı makarna ve tavuk göğüs yaptım. Ben, eşim ve Rabia tavuk ve makarna yedik. Oğlum sadece salçalı makarna yedi. Makarnanın içerisinde tavuk suyu yoktu. Başkaca ortak yediğimiz bir şey yoktur. Ertesi gün yani sabah saatlerinde hastaneye gittik çünkü gece boyunca sabaha kadar ben kocam ve çocuklarım kustuk çok rahatsız olmuştuk. Gittiğimiz özel hastane beni Sultangazi’de bulunan hastaneye sevk etti kalbimde hasar ve zayıflama olduğu için. Görümcem bana el yapımı getirmişti. Salçayı nereden getirdi bilmiyorum. Ben bu bahse konu salçayı hazırladığım yemekte kullanmıştım. İlk kullanışımdı ayrıca öyle hatırlıyorum. Şüphelendiğim bir durum yok."

"ÇOCUĞUMUN ÖLÜM HABERİNİ YOLDA ALDIM"

Baba Yücel Birkent de, "Eşim bize daha öncesinde mahalleden almış olduğum tavuk göğsünü ve salçalı makarna yaptı" dedi. Yücel Birkent ifadesinde şunları söyledi: "Oğlum Alparslan tavuk yemedi makarna yedi kızım ve eşim tavuk yediler mi emin değilim. Hepimiz salçalı makarna yedik. Gece saatlerinde ben, eşim ve çocuklarım kusmaya başladık ben ayrıca bayıldım. Gittiğimiz özel Hastanede çocuklar iyi yarın kontrole gelin gidebilirsiniz dedi ben de çocuklarıma alıp eve gittim. Ertesi gün tekrar oğlum Alparslan’la hastaneye kontrol için gittik durumu çok kötü değildi. Sadece terliyordu sonrasında ben de önemli bir şey yok diye eşimin yanına Sultangazi’deki hastaneye gidiyordum o sırada Alparslan’ın vefat haberini aldım.

Yedikleri yemek sonları olmuştu: Kan donduran ifadeler!

"ODALARIMIZ KÜFLENDİ"

Öncelikle ben çocuklarım vefat ettiğinden beri buna kim neden sebep olmuş olabilir diye düşünmekteyim. 17.09.2025 günü ikametimin üst katından evimin mutfağa su damladı ikametimin oturma odası da küflendi bunun sebebi ise üst katın ilk etapta manav olması sonrasında tavuk soğuk hava deposuna çevrilmesi idi bizim evimizi küflendiren ve su damlasının akmasına sebep olan yer içerisinde soğuk hava deposudur."

