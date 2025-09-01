Sokak ortasında vahşet! Eyüpsultan’da 20 yaşındaki gencin silahla vurularak öldürüldüğü anlar kamerada

Eyüpsultan’da önceki gün saat 23.00 sıralarında Yeşilpınar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 20 yaşındaki Mertcan Acar, Rüzgarlı Sokak'ta arkadaşlarıyla yol kenarında durduğu sırada bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan bir anda silahına sarılarak üst üste ateş etti. Ambulans ile hastaneye kaldırılan talihsiz genç, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde hedefine doğru yürüyen saldırganın bir süre sonra silahını çekerek üst üste ateş ettiği görülüyor. Silah sesleriyle ortalıkta panik yaşandığı ve Acar'ın vurulduğu da görüntüye yansıyor.