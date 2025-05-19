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 | Baran Aksoy

Yılda sadece 3 hafta yapılıyor! Sarımsak kebabı lezzetiyle damak çatlatıyor

Gaziantep'te yılda sadece 3 hafta yapılan sarımsak kebabı, vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Sarımsak kebabı hem lezzetiyle hem de doğal antibiyotik özelliği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirmesiyle de dikkat çekiyor.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.05.2025
saat ikonu 11:17
|
GÜNCELLEME:
19.05.2025
saat ikonu 12:36

Gaziantep'in Araban ilçesinde aroması, tadı, diş yapısı ve uzun raf ömrüyle öne çıkan, Avrupa Birliği coğrafi işaret tesciline sahip yeşil sarımsağın hasadıyla birlikte kentte sarımsak kebabı sezonu da başladı.

Yılda sadece 3 hafta yapılıyor! Sarımsak kebabı lezzetiyle damak çatlatıyor

SARIMSAK KEBABINA İLGİ YOĞUN

Gastronomi alanında ün kazanan Gaziantep'te yemeklerin lezzetinin başlıca sırlarından biri olan sarımsak, tarlalarda hasat edilirken sofralarda kebaba dönüşüyor. Hasat edilen taze yeşil sarımsağın etle harmanlanarak hazırlandığı sarımsak kebabı, hem evlerde hem de lokanta ve restoranlarda yoğun ilgi görüyor.

Yılda sadece 3 hafta yapılıyor! Sarımsak kebabı lezzetiyle damak çatlatıyor

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENİDİRYOR

Vatandaşların dört gözle beklediği bu özel kebap, sadece bahar aylarında, yaklaşık üç hafta süresince hazırlanabiliyor. Taze yeşil sarımsaktan yapılan kebap, hem lezzetiyle hem de doğal antibiyotik özelliği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirmesiyle dikkat çekiyor.

Yılda sadece 3 hafta yapılıyor! Sarımsak kebabı lezzetiyle damak çatlatıyor

"SARIMSAK KEBABINA YÜKSEK TALEP VAR"

Sarımsak kebabının doğal antibiyotik ve şifa kaynağı olduğunu belirten kebap ustası Ahmet Çadır, taze Araban sarımsağı ile yapılan kebaba vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Sarımsak kebabının bağışıklık sistemini güçlendirdiğini anlatan Çadır, "Sarımsak kebabı ilkbaharın 2-3 haftasında yazın gelmesinin habercisi olarak taze sarımsak çıktığında Gaziantep'e ait bir kebap türüdür. Sarımsak kebabı nezle ve gribe çok iyi gelir. Çünkü mevsim dönüşlerinde insanlar grip ve nezle olduğu için sarımsak kebabı ilkbaharda 2-3 hafta boyunca Gaziantepliler sarımsak kebabı yerler. 2-3 hafta çok kısa süre olduğu için çevre illerden misafirlerimiz sarımsak kebabı için şehrimize geliyor. Sarımsak kebabına yüksek talep var. Sarımsak, şifa deposudur, antibiyotik ve Allah'ın izniyle her derde devadır. O yüzden yoğun rağbet var" diye konuştu.

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