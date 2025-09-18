Yol kesip, 3 kişiyi darbettiler! O anlar kamerada

Elazığ'da henüz kimlikleri tespit edilemeyen 5 kişi, daha önce tartıştıkları 3 kişinin yolunu araçla kesti. Araçtan inen şahıslar, bir anda 3 kişiyi darbetmeye başladı. Bir süre 3 kişiyi darbeden grup, esnafların araya girmesiyle araçlarına binerek olay yerinen hızla uzaklaştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Darp edilerek yaralanan kişiler, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.