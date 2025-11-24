Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Zehirlenme faciası dur durak bilmiyor! 2 ilde onlarca öğrenci hastaneye kaldırıldı

Son dönemde artan zehirlenme vakalarına yenileri eklendi. Bursa'da bir ortaokulda dağıtılan yemekten 20 öğrenci hastaneye kaldırılırken, Sakarya'da kız öğrenci yurdunda zehirlenme şüphesiyle 23 öğrenci tedavi altına alındı.

Fatih'te Böcek ailesi yedikleri kumpir, kokoreç ve midyenin ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Zehirlendikleri düşünülen ailenin ilaçlama sonucu hayatını kaybettiği öğrenilse de gözler vakalarına çevrildi. Son dönemlerde Türkiye genelinde birçok ilden zehirlenme haberleri sıkça gelmeye başladı. Zehirlenme vakalarına her gün bir yenisi eklenirken, ve 'dan peş peşe haberler geldi. İki ilden çok sayıda öğrencinin yedikleri sonrası hastaneye koştuğu öğrenildi.

Zehirlenme faciası dur durak bilmiyor! 2 ilde onlarca öğrenci hastaneye kaldırıldı

YEMEK SONRASI 23 ÖĞRENCİ RAHATSIZLANDI

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan bir kız yurdunda yedikleri yemek sonrası rahatsızlanan öğrencilerin sayısı 23'e yükseldi. Zehirlenme şüphesiyle hastanelere kaldırılan öğrencilerden 21'i taburcu edilirken, 2 öğrencinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Zehirlenme şüphesine ilişkin yemeklerden numunelerin alındığı, kesin sonucun laboratuvar incelemesinin ardından belli olacağı belirtildi.

Zehirlenme faciası dur durak bilmiyor! 2 ilde onlarca öğrenci hastaneye kaldırıldı

60 KİŞİ RAHATSIZLANDI, 20'Sİ HASTANEDE

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bulunan bir ortaokulda dağıtılan öğle yemeğinin ardından 60 öğrenci ve personelde karın ağrısı şikâyeti meydana geldi. Rahatsızlanan 20 öğrenci ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede öğrencilerin sağlık durumlarının genel olarak iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve sağlık ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Öğünlerde verilen yemeklerden numuneler alınarak laboratuvarda analiz edileceği belirtildi.

Zehirlenme faciası dur durak bilmiyor! 2 ilde onlarca öğrenci hastaneye kaldırıldı
