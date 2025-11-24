Zehirlenme faciası dur durak bilmiyor! 2 ilde onlarca öğrenci hastaneye kaldırıldı

İstanbul Fatih'te Böcek ailesi yedikleri kumpir, kokoreç ve midyenin ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Zehirlendikleri düşünülen ailenin ilaçlama sonucu hayatını kaybettiği öğrenilse de gözler zehirlenme vakalarına çevrildi. Son dönemlerde Türkiye genelinde birçok ilden zehirlenme haberleri sıkça gelmeye başladı. Zehirlenme vakalarına her gün bir yenisi eklenirken, Bursa ve Sakarya'dan peş peşe haberler geldi. İki ilden çok sayıda öğrencinin yedikleri yemek sonrası hastaneye koştuğu öğrenildi.

YEMEK SONRASI 23 ÖĞRENCİ RAHATSIZLANDI

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan bir kız öğrenci yurdunda yedikleri yemek sonrası rahatsızlanan öğrencilerin sayısı 23'e yükseldi. Zehirlenme şüphesiyle hastanelere kaldırılan öğrencilerden 21'i taburcu edilirken, 2 öğrencinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Zehirlenme şüphesine ilişkin yemeklerden numunelerin alındığı, kesin sonucun laboratuvar incelemesinin ardından belli olacağı belirtildi.

60 KİŞİ RAHATSIZLANDI, 20'Sİ HASTANEDE

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bulunan bir ortaokulda dağıtılan öğle yemeğinin ardından 60 öğrenci ve personelde karın ağrısı şikâyeti meydana geldi. Rahatsızlanan 20 öğrenci ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede öğrencilerin sağlık durumlarının genel olarak iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve sağlık ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Öğünlerde verilen yemeklerden numuneler alınarak laboratuvarda analiz edileceği belirtildi.