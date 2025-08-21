Menü Kapat
TGRT Haber
Canlı Yayın
 Baran Aksoy

Kayalıklarda cansız bedeni bulunmuştu... Zeynep Sut'un acılı babası konuştu! "İlk önce terliğini ve kan izlerini gördüm"

Mardin’in Derik ilçesinde kayalıklarda cansız bedeni bulunan 12 yaşındaki Zeynep Sut’un acılı babası Kasım Sut, olay günü yaşadıklarını anlattı.

Kayalıklarda cansız bedeni bulunmuştu... Zeynep Sut'un acılı babası konuştu!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.08.2025
saat ikonu 13:49
|
GÜNCELLEME:
21.08.2025
saat ikonu 13:51

’in ilçesinde kurumuş dere yatağına düşen Zeynep Sut için sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye yönlendirildi. yerine sevk edilen sağlık ekipleri, küçük Zeynep’in cesedini babasından battaniyeye sarılı halde teslim aldı. Yapılan incelemede, Zeynep’in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kayalıklarda cansız bedeni bulunmuştu... Zeynep Sut'un acılı babası konuştu! "İlk önce terliğini ve kan izlerini gördüm"

BABASI YAŞADIKLARINI ANLATTI

Zeynep'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Akçay Mahallesi’nde toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken baba Kasım Sut yaşadıklarını anlattı.

Kayalıklarda cansız bedeni bulunmuştu... Zeynep Sut'un acılı babası konuştu! "İlk önce terliğini ve kan izlerini gördüm"

"İLK ÖNCE TERLİĞİNİ VE KAN İZLERİNİ GÖRDÜM"

İki tane engelli çocuğunun olduğunu belirten baba Sut, ''Annesiyle beraber çocukları Şanlıurfa’ya götürmüştüm. Diğer küçük çocuklarımı da başka köye gönderdim, arabasını aldığım adamın hayvanlarına çobanlık yapsınlar diye. Zeynep evdeydi, ablası ve iki çocuğum da yanındaydı. Şanlıurfa’ya gittik, çocukları muayene ettirdik, ilaçları aldık eve geldim. ‘Zeynep nerede?’ diye sordum. Ablası, Zeynep’in saat 10.00’da evden çıktığını söyledi. Zeynep daima göle, incir ağacına ve dere etrafına gezmeye giderdi. Tekrar sorduğumda, arkadaşlarıyla göle gittiğini söyledi. Ben de göle gitti diye düşündüm. Ben görevliydim. Saat 15.00-16.00 gibi eve geldim. Daha sonra tekrar göreve gittim. Saat 21.00 gibi eşim beni arayıp ‘Zeynep eve gelmedi’ dedi. Görevli komutandan izin alıp korucu arkadaşımla beraber köye geldim. İlk önce dereyi aramaya çıktık. Derede bulamayınca aklıma incir ağacı geldi. İncir ağacı da tam karşımızda görünüyor. Zeynep buradan incir toplayıp bize getiriyordu. Buralarda arama yaptık. Dere yatağında önce terliğini ve kan izlerini gördüm. İki taşın arasındaydı. Hemen kucaklayıp eve getirdim. Hemen ambulansı aradım. Çevre köylerden de bana yardıma gelmişlerdi. Çocuğumu ilk önce içeri bırakacaktım, daha sonra ambulansın yakın olduğunu söylediler. Yakında gördüğüm arabanın bagajını açtım, bagajı bayağı büyüktü. Çocuğumu oraya bıraktım, evden de battaniye istedim. Battaniyeyi yarısına örttüm. Sağlık çalışanları çocuğa bakıp ‘Başınız sağ olsun, çocuk vefat etmiş’ dedi. Ben orada anladım ki çocuğum vefat etmişti" şeklinde konuştu.

Kayalıklarda cansız bedeni bulunmuştu... Zeynep Sut'un acılı babası konuştu! "İlk önce terliğini ve kan izlerini gördüm"
