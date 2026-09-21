Sapanca'da evlat dehşeti: Silahla vurarak öldürdüğü kadın öz annesi çıktı

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İstanbul
Sapanca ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde 20 Eylül Pazar günü gece saatlerinde 16 yaşındaki B.İ. ile 34 yaşındaki İpek İpek ve 24 yaşındaki H.T. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından B.İ., yanındaki silahla İpek İpek ve H.T.'ye ateş açtı.
Silahlı saldırıda ağır yaralanan iki kişi kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Ancak yaralılardan İpek İpek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralı H.T.'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Olayın ardından başlatılan soruşturmada, 16 yaşındaki şüpheli B.İ.'nin silahla vurarak hayatını kaybetmesine neden olduğu İpek İpek'in öz annesi olduğu öğrenildi.