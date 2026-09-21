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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 11:45
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 11:49

Sapanca'da evlat dehşeti: Silahla vurarak öldürdüğü kadın öz annesi çıktı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 16 yaşındaki şüpheli tabancasıyla ateş açtı. Bir kişi ölürken, bir kişi ise yaralandı. Yapılan incelemede 16 yaşındaki şüphelinin silahla vurarak öldürdüğü kişinin öz annesi olduğu ortaya çıktı.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
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Sapanca'da evlat dehşeti: Silahla vurarak öldürdüğü kadın öz annesi çıktı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 11:45
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 11:49

ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde 20 Eylül Pazar günü gece saatlerinde 16 yaşındaki B.İ. ile 34 yaşındaki İpek İpek ve 24 yaşındaki H.T. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından B.İ., yanındaki silahla İpek İpek ve H.T.'ye ateş açtı.

HABERİN ÖZETİ

Sapanca'da evlat dehşeti: Silahla vurarak öldürdüğü kadın öz annesi çıktı

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Sapanca'da 16 yaşındaki B.İ., tartıştığı öz annesi İpek İpek'i silahla vurarak öldürdü ve yanındaki H.T.'yi ağır yaraladı.
Olay, Gazipaşa Mahallesi'nde 20 Eylül Pazar günü gece saatlerinde meydana geldi.
Tartışmanın büyümesi üzerine 16 yaşındaki B.İ., yanındaki silahla İpek İpek ve H.T.'ye ateş açtı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan 34 yaşındaki İpek İpek tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Yaralanan 24 yaşındaki H.T.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
B.İ.'nin öldürdüğü İpek İpek'in şüphelinin öz annesi olduğu ortaya çıktı.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

 

Sapanca'da evlat dehşeti: Silahla vurarak öldürdüğü kadın öz annesi çıktı

34 YAŞINDAKİ İPEK İPEK KURTARILAMADI

Silahlı saldırıda ağır yaralanan iki kişi kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.  Ancak yaralılardan İpek İpek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralı H.T.'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

ÖLDÜRDÜĞÜ KADIN ÖZ ANNESİ ÇIKTI

Olayın ardından başlatılan soruşturmada, 16 yaşındaki şüpheli B.İ.'nin silahla vurarak hayatını kaybetmesine neden olduğu İpek İpek'in öz annesi olduğu öğrenildi.

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#sapanca
#Gazipaşa Mahallesi
#İpek İpek
#B.İ.
#H.t.
#3. Sayfa
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