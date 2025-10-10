Adana Lezzet Festivali etkinlik takvimi 2025! Festivale kimler gelecek?

Adana'da bu sene kapılarını 9. kez açacak 'Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne 1 milyondan fazla katılım bekleniyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da heyecanla beklenen festival başladı.

ADANA LEZZET FESTİVALİ ETKİNLİK TAKVİMİ 10-11-12 EKİM 2025

10 Ekim 2025 Cuma – Açılış Günü

Yer: Merkez Park

16:00 - 16:30 → Festival Korteji

16:30 - 17:00 → Festival Açılış Töreni ve Açılış Konuşmaları

17:00 - 17:30 → Festival Mangal Ateşi Töreni

17:30 - 18:00 → Arda Türkmen ile "Dünya'dan Adana'ya Gastronomi Sohbeti"

18:00 - 18:45 → Nazende Çok Sesli Türk Müziği Korosu

18:45 → Festival Alanının Gezilmesi (Kapanış)

11 Ekim 2025 Cumartesi

Yer: Merkez Park

Diğer Etkinlikler

12:00 - 18:00 → Genç Şefler Yarışması ve Ödül Töreni

19:00 → Nehir Gösterisi

Ana Sahne Programı

11:30 - 12:00 → Adana Kebabı'nda Başarı Hikayesi – Bedri Aydoğdu (Bedri Usta Adana Kebap Kurucusu & Şefi)

12:00 - 12:20 → Kozan Portakallı Fırın Levrek & Defneli Rezene – Özge Şahin (TV Programcısı & Atıksız Mutfak Şefi)

12:30 - 13:00 → Restoran Sektöründe Kuşaktan Kuşağa Tecrübe Aktarımı & Workshop: Sushi Kebap



Moderatör: Vedat Başaran – Konuklar: Tahir Tekin Öztan, Levent Kıyan, Erman Özsarıkçı, Cemil Gerdan

13:10 - 13:30 → The Origin of Emotions (Itzuli) – Iñigo Lavado (İspanya)

13:40 - 14:00 → Dul Avrat Çorbası – Sahrap Soysal ve ekibi

14:10 - 14:30 → Aileden Gelen Tariflerin Modern Yorumu – Gökmen Sözen & Somer Sivrioğlu

14:35 - 14:55 → Napoli'den Adana'ya: Sakatatlı Makarna Soffritto – Claudio Chinali (Moderatör: Reha Arar)

15:00 - 15:20 → Fıstık Köfte – Gökmen Sözen & Arda Türkmen

15:25 - 15:45 → Adana Lezzetlerini Dünyaca Meşhur Yapmak – Refika Birgül & Burak Arpak

15:50 - 16:10 → The Union of Mediterranean Cuisine – Vicky Sevilla (İspanya)

16:15 - 16:35 → Kuşaktan Kuşağa MasterChef Deneyimleri – Gökmen Sözen & Mehmet Yalçınkaya

16:35 - 17:05 → Otel Restoranlarında Yeni Trendler ve Gelecek Stratejileri – Faruk Süyün moderatörlüğünde altı otel şefi

17:05 - 17:25 → Workshop: Türev Uludağ – Türev Uludağ

17:25 - 17:45 → Atalık Tariflerden Modern Tabaklara Adana Lezzetleri – Mehmet Gök moderatörlüğünde Adana Hilton, Sheraton ve Divan şefleri

ADANA LEZZET FESTİVALİNE KİMLER GELECEK?

Atölye Çadırı (Şef Fatma Çıkla)

11:00 → Fellah Köftesi – Müge Mengen

12:00 → Yüksük Çorbası – Tülay Nisanoğlu, Fatma Gülten Demir

13:00 → Tahinli Çiğ Köfte – Fatma Yüksel

14:00 → Bamya Dolması – Feride Sözügeçer

15:00 → Bal Tadımı (Anavarza Bal) – Can Sezen

16:00 → Şalgamlı Kısır – Zehra Akkese

17:00 → Tahinli Lahana Sarması – Aynur Yüksel

12 Ekim 2025 Pazar

Diğer Etkinlikler

09:00 → Ödüllü Festival Koşusu – Çukurova Üniversitesi

(Kadın/Erkek klasmanları, yaş kategorileri ve ödüller)

Merkez Park

12:00 - 16:30 → Genç Şefler Yarışması ve Ödül Töreni

Ana Sahne Programı

12:00 - 12:30 → Tarım ve Gastronomi Arasında Lezzetin Kökleri

Moderatör: Ayfer Yavi – Katılımcılar: Mutlu Doğru, Bedia Gücüm Bilgen, Mustafa Nuri Çomu, Özbek Özler, Murat Ulusoy

12:40 - 13:00 → Topraktan Masaya Adonis Kebabı – Rafet İnce

13:05 - 13:25 → Workshop: Frenchie – Grégory Marchand (Fransa)

13:30 - 14:00 → Kuşaktan Kuşağa Balık Kültürü & Workshop: Sahil Sofrası

Reha Tartıcı moderatörlüğünde Tahsin Fettahoğlu, Volkan Bekit, Erol Altun, Süreyya Üzmez



14:00 - 14:20 → Portakallı Vardabit – Semen Onur Öner

14:25 - 14:45 → Narenciyeli Lagos Balığı – Tuncay Gülcü

14:50 - 15:10 → Tuz Altında Karpuz, Keçi Peynirli Spumone – Floriano Pellegrino (İtalya)

15:15 - 15:35 → Mercimek Dondurma – Murat Güloğlu & Mehmet Akdağ

15:40 - 16:00 → Türkiye'nin Anadolu Ateşi – Umut Karakuş

16:00 - 16:30 → Kuşaktan Kuşağa Sofra Hikayeleri

Orkun Bulut moderatörlüğünde Yoldaş Sönmez, Nilay Lale, Bahtiyar Büyükduman, Volkan Arık

16:30 - 16:50 → Adana Lezzet Üçlüsü – Eyüp Kemal Sevinç

16:55 - 17:15 → Kuzu Eti Orzo – Hazer Amani

17:20 - 17:40 → Hünap Soslu Adanalı Madalyon – Asuman Kerkez

17:45 - 18:05 → Vardabit Paçasına Özel Dokunuşlar – Dilek Yetkiner

Atölye Çadırı

11:00 - 11:45 → Şam Tatlısı – Pırıl Çay

12:00 - 12:45 → Bici Bici – Güniz Yalçın

12:00 - 12:45 → Taş Kadayıf – Nehir Atıcı

13:00 - 13:45 → Müceddere (Karakılçık Bulgurlu Yeşil Mercimekli Pilav) – Nadire Savaş

14:00 - 14:45 → Zeytinyağlı Tadım (Aler Zeytinyağı) – Ennan Önder

15:00 - 15:45 → Karakuş Tatlısı – Şerife Karakuş

16:00 - 16:45 → Lokma Tatlısı – Sabahat Çelik