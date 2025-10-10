Menü Kapat
Adana Lezzet Festivali etkinlik takvimi 2025! Festivale kimler gelecek?

Adana Lezzet Festivali etkinlik takvimi ile beraber kimlerin geleceği de belli oldu. Adana'da düzenlenen festivalde çeşitli yemekler sunulacak.

Adana Lezzet Festivali etkinlik takvimi 2025! Festivale kimler gelecek?
'da bu sene kapılarını 9. kez açacak 'Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne 1 milyondan fazla katılım bekleniyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da heyecanla beklenen başladı.

ADANA LEZZET FESTİVALİ ETKİNLİK TAKVİMİ 10-11-12 EKİM 2025

10 Ekim 2025 Cuma – Açılış Günü

Yer: Merkez Park

16:00 - 16:30 → Festival Korteji
16:30 - 17:00 → Festival Açılış Töreni ve Açılış Konuşmaları
17:00 - 17:30 → Festival Mangal Ateşi Töreni
17:30 - 18:00 → Arda Türkmen ile "Dünya'dan Adana'ya Sohbeti"
18:00 - 18:45 → Nazende Çok Sesli Türk Müziği Korosu
18:45 → Festival Alanının Gezilmesi (Kapanış)

Adana Lezzet Festivali etkinlik takvimi 2025! Festivale kimler gelecek?

11 Ekim 2025 Cumartesi

Yer: Merkez Park

Diğer Etkinlikler

12:00 - 18:00 → Genç Şefler Yarışması ve Ödül Töreni
19:00 → Nehir Gösterisi

Ana Sahne Programı

11:30 - 12:00 → Adana Kebabı'nda Başarı Hikayesi – Bedri Aydoğdu (Bedri Usta Adana Kebap Kurucusu & Şefi)
12:00 - 12:20 → Kozan Portakallı Fırın Levrek & Defneli Rezene – Özge Şahin (TV Programcısı & Atıksız Mutfak Şefi)
12:30 - 13:00 → Restoran Sektöründe Kuşaktan Kuşağa Tecrübe Aktarımı & Workshop: Sushi Kebap

Adana Lezzet Festivali etkinlik takvimi 2025! Festivale kimler gelecek?


Moderatör: Vedat Başaran – Konuklar: Tahir Tekin Öztan, Levent Kıyan, Erman Özsarıkçı, Cemil Gerdan
13:10 - 13:30 → The Origin of Emotions (Itzuli) – Iñigo Lavado (İspanya)
13:40 - 14:00 → Dul Avrat Çorbası – Sahrap Soysal ve ekibi
14:10 - 14:30 → Aileden Gelen Tariflerin Modern Yorumu – Gökmen Sözen & Somer Sivrioğlu
14:35 - 14:55 → Napoli'den Adana'ya: Sakatatlı Makarna Soffritto – Claudio Chinali (Moderatör: Reha Arar)
15:00 - 15:20 → Fıstık Köfte – Gökmen Sözen & Arda Türkmen
15:25 - 15:45 → Adana Lezzetlerini Dünyaca Meşhur Yapmak – Refika Birgül & Burak Arpak
15:50 - 16:10 → The Union of Mediterranean Cuisine – Vicky Sevilla (İspanya)
16:15 - 16:35 → Kuşaktan Kuşağa MasterChef Deneyimleri – Gökmen Sözen & Mehmet Yalçınkaya
16:35 - 17:05 → Otel Restoranlarında Yeni Trendler ve Gelecek Stratejileri – Faruk Süyün moderatörlüğünde altı otel şefi
17:05 - 17:25 → Workshop: Türev Uludağ – Türev Uludağ
17:25 - 17:45 → Atalık Tariflerden Modern Tabaklara Adana Lezzetleri – Mehmet Gök moderatörlüğünde Adana Hilton, Sheraton ve Divan şefleri

Adana Lezzet Festivali etkinlik takvimi 2025! Festivale kimler gelecek?

ADANA LEZZET FESTİVALİNE KİMLER GELECEK?

Atölye Çadırı (Şef Fatma Çıkla)

11:00 → Fellah Köftesi – Müge Mengen
12:00 → Yüksük Çorbası – Tülay Nisanoğlu, Fatma Gülten Demir
13:00 → Tahinli Çiğ Köfte – Fatma Yüksel
14:00 → Bamya Dolması – Feride Sözügeçer
15:00 → Bal Tadımı (Anavarza Bal) – Can Sezen
16:00 → Şalgamlı Kısır – Zehra Akkese
17:00 → Tahinli Lahana Sarması – Aynur Yüksel

Adana Lezzet Festivali etkinlik takvimi 2025! Festivale kimler gelecek?

12 Ekim 2025 Pazar
Diğer Etkinlikler

09:00 → Ödüllü Festival Koşusu – Çukurova Üniversitesi
(Kadın/Erkek klasmanları, yaş kategorileri ve ödüller)

Merkez Park
12:00 - 16:30 → Genç Şefler Yarışması ve Ödül Töreni

Ana Sahne Programı

12:00 - 12:30 → Tarım ve Gastronomi Arasında Lezzetin Kökleri
Moderatör: Ayfer Yavi – Katılımcılar: Mutlu Doğru, Bedia Gücüm Bilgen, Mustafa Nuri Çomu, Özbek Özler, Murat Ulusoy
12:40 - 13:00 → Topraktan Masaya Adonis Kebabı – Rafet İnce
13:05 - 13:25 → Workshop: Frenchie – Grégory Marchand (Fransa)
13:30 - 14:00 → Kuşaktan Kuşağa Balık Kültürü & Workshop: Sahil Sofrası
Reha Tartıcı moderatörlüğünde Tahsin Fettahoğlu, Volkan Bekit, Erol Altun, Süreyya Üzmez

Adana Lezzet Festivali etkinlik takvimi 2025! Festivale kimler gelecek?


14:00 - 14:20 → Portakallı Vardabit – Semen Onur Öner
14:25 - 14:45 → Narenciyeli Lagos Balığı – Tuncay Gülcü
14:50 - 15:10 → Tuz Altında Karpuz, Keçi Peynirli Spumone – Floriano Pellegrino (İtalya)
15:15 - 15:35 → Mercimek Dondurma – Murat Güloğlu & Mehmet Akdağ
15:40 - 16:00 → Türkiye'nin Anadolu Ateşi – Umut Karakuş
16:00 - 16:30 → Kuşaktan Kuşağa Sofra Hikayeleri
Orkun Bulut moderatörlüğünde Yoldaş Sönmez, Nilay Lale, Bahtiyar Büyükduman, Volkan Arık
16:30 - 16:50 → Adana Lezzet Üçlüsü – Eyüp Kemal Sevinç
16:55 - 17:15 → Kuzu Eti Orzo – Hazer Amani
17:20 - 17:40 → Hünap Soslu Adanalı Madalyon – Asuman Kerkez
17:45 - 18:05 → Vardabit Paçasına Özel Dokunuşlar – Dilek Yetkiner

Atölye Çadırı

11:00 - 11:45 → Şam Tatlısı – Pırıl Çay
12:00 - 12:45 → Bici Bici – Güniz Yalçın
12:00 - 12:45 → Taş Kadayıf – Nehir Atıcı
13:00 - 13:45 → Müceddere (Karakılçık Bulgurlu Yeşil Mercimekli Pilav) – Nadire Savaş
14:00 - 14:45 → Zeytinyağlı Tadım (Aler Zeytinyağı) – Ennan Önder
15:00 - 15:45 → Karakuş Tatlısı – Şerife Karakuş
16:00 - 16:45 → Lokma Tatlısı – Sabahat Çelik

