Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ne nasıl gidilir? Yol tarifi ve harita görüntüsü

Bugün açılan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Büyük bir alanda spor alanları, tesisler ve dinlenme alanları düzenlenirken binlerce vatandaş rahatlıkla alanı ziyaret edebilecek. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ne nasıl gidilir araştırması ise başladı.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ne nasıl gidilir? Yol tarifi ve harita görüntüsü
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.11.2025
saat ikonu 15:28
|
GÜNCELLEME:
01.11.2025
saat ikonu 15:28

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile açılan ’ne nasıl gidilir sizler için derledik.

ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ'NE NASIL GİDİLİR?

ile

M1A Yenikapı‑Atatürk Havalimanı Metro Hattı hattını kullanarak doğrudan alana ulaşabilirsiniz. Söğütlüçeşme‑Avcılar Metrobüs Hattı gibi hatlardan gelip, Ataköy‑Şirinevler gibi bir durakta inip metroya aktarma yapılabilir.

Anadolu Yakası'ndan gelecek olanlar, Marmaray hattını kullanarak Avrupa Yakası’na geçip ardından metroya aktarma yaparak alana ulaşabilir.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ne nasıl gidilir? Yol tarifi ve harita görüntüsü

ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ NEREDE?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün açılışı gerçekleştirilecek Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'yle ilgili paylaşımda bulundu. Avrupa Yakası’nda, Atatürk Havalimanı eski yerleşkesinde yer alan Millet Bahçesi’ne ulaşım için çeşitli ile ulaşım sağlayabilirsiniz.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ne nasıl gidilir? Yol tarifi ve harita görüntüsü

ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ HARİTA ADRES GÖRÜNTÜSÜ

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, İstanbul'daki eski Atatürk Havalimanı arazisinin dönüştürülmesiyle oluşturulan bir şehir parkı olarak adlandırılıyor. Binlerce vatandaşın ailesi ile beraber keyifli vakit geçirebileceği alan bugün itibarıyla hizmete açıldı.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ne nasıl gidilir? Yol tarifi ve harita görüntüsü

Yeşil alan büyüklüğü 1 milyon 215 bin metrekare olan bölgenin açılışı ile beraber binlerce kişi alanda keyifli vakit geçirebilecek.

18 sera, 9 pazar yeri, 4 bin araçlık otopark yapılırken, spor alanları bölümünde ise 12 tenis kortu, 11 basketbol sahası, 6 voleybol sahası, 6 futbol sahası, 2 kaykay pisti, 10 bin 679 metrekare bisiklet yolu, 85 bin 371 metrekare yürüyüş yolu, 18 bin 750 metrekare patika yol, 8 ayrı çocuk oyun alanı inşa edildi.

