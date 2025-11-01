Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ne nasıl gidilir? Yol tarifi ve harita görüntüsü

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile açılan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ne nasıl gidilir sizler için derledik.

ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ'NE NASIL GİDİLİR?

Metro ile

M1A Yenikapı‑Atatürk Havalimanı Metro Hattı hattını kullanarak doğrudan alana ulaşabilirsiniz. Söğütlüçeşme‑Avcılar Metrobüs Hattı gibi hatlardan gelip, Ataköy‑Şirinevler gibi bir durakta inip metroya aktarma yapılabilir.

Anadolu Yakası'ndan gelecek olanlar, Marmaray hattını kullanarak Avrupa Yakası’na geçip ardından metroya aktarma yaparak alana ulaşabilir.

ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ NEREDE?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün açılışı gerçekleştirilecek Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'yle ilgili paylaşımda bulundu. İstanbul Avrupa Yakası’nda, Atatürk Havalimanı eski yerleşkesinde yer alan Millet Bahçesi’ne ulaşım için çeşitli toplu taşıma ile ulaşım sağlayabilirsiniz.

ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİ HARİTA ADRES GÖRÜNTÜSÜ

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, İstanbul'daki eski Atatürk Havalimanı arazisinin dönüştürülmesiyle oluşturulan bir şehir parkı olarak adlandırılıyor. Binlerce vatandaşın ailesi ile beraber keyifli vakit geçirebileceği alan bugün itibarıyla hizmete açıldı.

Yeşil alan büyüklüğü 1 milyon 215 bin metrekare olan bölgenin açılışı ile beraber binlerce kişi alanda keyifli vakit geçirebilecek.

18 sera, 9 pazar yeri, 4 bin araçlık otopark yapılırken, spor alanları bölümünde ise 12 tenis kortu, 11 basketbol sahası, 6 voleybol sahası, 6 futbol sahası, 2 kaykay pisti, 10 bin 679 metrekare bisiklet yolu, 85 bin 371 metrekare yürüyüş yolu, 18 bin 750 metrekare patika yol, 8 ayrı çocuk oyun alanı inşa edildi.