Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Bugün hangi maçlar var 5 Eylül? Dünya Kupası elemelerinde bu akşamın maç programı

Bu akşamın maç takvimine göre 2026 Dünya Kupası elemelerinde müsabakalar devam edecek. Dünyanın her yerinden izlenen Dünya Kupası elemelerinde serüven sürerken bugün maç var mı merak edildi. 5 Eylül Cuma akşamı oynanacak olan maçların yayın bilgileri ve saati duyuruldu.

Bugün hangi maçlar var 5 Eylül? Dünya Kupası elemelerinde bu akşamın maç programı
05.09.2025
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
05.09.2025
saat ikonu 11:45
|
GÜNCELLEME:
05.09.2025
saat ikonu 11:45

Futbolseverlerin yakından takip ettiği elemelerinde heyecan sürüyor. Milli Takımların yer aldığı turnuvada bu akşam hangi maçlar var netleşti.

BUGÜN MAÇ VAR MI 5 EYLÜL?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 4 takımlı 6 grupta ilk maçlar başladı. A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde , ve Gürcistan ile E Grubu'nda mücadele ederken dün akşam Gürcistan'ı 3-2'lik skorla yendi.

Bugün hangi maçlar var 5 Eylül? Dünya Kupası elemelerinde bu akşamın maç programı

maç takvimine göre bu akşamın maçları şöyle:

İspanya La Liga 2

20:30 | Albacete – Mirandes (S Sport / S Sport Plus)

İngiltere Kadınlar Süper Ligi

21:30 | Chelsea – Manchester City

Bugün hangi maçlar var 5 Eylül? Dünya Kupası elemelerinde bu akşamın maç programı

2026 Dünya Kupası Eleme Maçları

21:45 | Danimarka – İskoçya (Exxen)

21:45 | Faroe Adaları – Hırvatistan (Exxen)

21:45 | İsviçre – Kosova (Exxen)

21:45 | İtalya – Estonya (Exxen)

21:45 | İzlanda – Azerbaycan (CBC Sport / Exxen / S Sport Plus)

21:45 | Karadağ – Çekya (Exxen / S Sport Plus)

Bugün hangi maçlar var 5 Eylül? Dünya Kupası elemelerinde bu akşamın maç programı

21:45 | Moldova – İsrail (Exxen)

21:45 | Slovenya – İsveç (Exxen)

21:45 | Ukrayna – Fransa (Exxen)

21:45 | Yunanistan – Belarus (Exxen)

DÜNYA KUPASI ELEMELERİ GRUPLARINDA KİMLER VAR?

A Grubu: Lüksemburg, Kuzey İrlanda, Almanya, Slovakya

B Grubu: Kosova, Slovenya, İsveç, İsviçre

C Grubu: Belarus, Yunanistan, Danimarka, İskoçya

D Grubu: Azerbaycan, İzlanda, Fransa, Ukrayna

E Grubu: Bulgaristan, Gürcistan, İspanya, TÜRKİYE

F Grubu: Ermenistan, Macaristan, İrlanda, Portekiz

Bugün hangi maçlar var 5 Eylül? Dünya Kupası elemelerinde bu akşamın maç programı

G Grubu: Finlandiya, Polonya, Hollanda, Litvanya, Malta

H Grubu: Kıbrıs Rum Kesimi, Bosna Hersek, Avusturya, Romanya, San Marino

I Grubu: Norveç, İsrail, İtalya, Estonya, Moldova

J Grubu: Kuzey Makedonya, Galler, Belçika, Kazakistan, Lihtenştayn

K Grubu: İngiltere, Letonya, Sırbistan, Andorra, Arnavutluk

L Grubu: Karadağ, Çekya, Hırvatistan, Faroe Adaları, Cebelitarık.

