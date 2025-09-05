Bugün hangi maçlar var 5 Eylül? Dünya Kupası elemelerinde bu akşamın maç programı

Futbolseverlerin yakından takip ettiği 2026 Dünya Kupası elemelerinde heyecan sürüyor. Milli Takımların yer aldığı turnuvada bu akşam hangi maçlar var netleşti.
2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 4 takımlı 6 grupta ilk maçlar başladı. A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde İspanya, Bulgaristan ve Gürcistan ile E Grubu'nda mücadele ederken dün akşam Gürcistan'ı 3-2'lik skorla yendi.
Dünya Kupası elemeleri maç takvimine göre bu akşamın maçları şöyle:
İspanya La Liga 2
20:30 | Albacete – Mirandes (S Sport / S Sport Plus)
İngiltere Kadınlar Süper Ligi
21:30 | Chelsea – Manchester City
2026 Dünya Kupası Eleme Maçları
21:45 | Danimarka – İskoçya (Exxen)
21:45 | Faroe Adaları – Hırvatistan (Exxen)
21:45 | İsviçre – Kosova (Exxen)
21:45 | İtalya – Estonya (Exxen)
21:45 | İzlanda – Azerbaycan (CBC Sport / Exxen / S Sport Plus)
21:45 | Karadağ – Çekya (Exxen / S Sport Plus)
21:45 | Moldova – İsrail (Exxen)
21:45 | Slovenya – İsveç (Exxen)
21:45 | Ukrayna – Fransa (Exxen)
21:45 | Yunanistan – Belarus (Exxen)
A Grubu: Lüksemburg, Kuzey İrlanda, Almanya, Slovakya
B Grubu: Kosova, Slovenya, İsveç, İsviçre
C Grubu: Belarus, Yunanistan, Danimarka, İskoçya
D Grubu: Azerbaycan, İzlanda, Fransa, Ukrayna
E Grubu: Bulgaristan, Gürcistan, İspanya, TÜRKİYE
F Grubu: Ermenistan, Macaristan, İrlanda, Portekiz
G Grubu: Finlandiya, Polonya, Hollanda, Litvanya, Malta
H Grubu: Kıbrıs Rum Kesimi, Bosna Hersek, Avusturya, Romanya, San Marino
I Grubu: Norveç, İsrail, İtalya, Estonya, Moldova
J Grubu: Kuzey Makedonya, Galler, Belçika, Kazakistan, Lihtenştayn
K Grubu: İngiltere, Letonya, Sırbistan, Andorra, Arnavutluk
L Grubu: Karadağ, Çekya, Hırvatistan, Faroe Adaları, Cebelitarık.