Cagliari - Inter maçı hangi kanalda? İtalya Serie A’da yarış sürüyor
İtalya Serie A’da şampiyonluk yarışı devam ederken bu akşam Cagliari ile Inter karşı karşıya gelecek. 28 Aralık Cumartesi akşamı oynanacak olan müsabakayı canlı olarak izlemek isteyenler yayınlandığı kanalı araştırdı.
Süper Lig'de devre arasına girilirken İtalya Serie A'da oynanan maçlar gündeme geldi. Bu akşam oynanacak olan müsabakaya saatler kala futbolseverler muhtemel ilk 11 ve yayınlandığı kanalı araştırdı. Müsabaka bugün 20.00'de oynanacak.
CAGLİARİ - INTER MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalya Serie A'da Cagliari - Inter maçı oynanacak. Karşılaşma 20.00'de başlayacak ve S Sport Plus, S Sport 2 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.
Müsabakayı canlı olarak izlemek isteyenler S Sport Plus, S Sport 2 üzerinden izlenebilecek.
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
28 Aralık Cumartesi akşamı oynanacak olan müsabakaların saati ve kanalı şöyle:
Avustralya A Ligi
Sydney - Melbourne Victory | 11:35 | Yayın Yok
TFF Elit U14 Ligi
Fenerbahçe - Beşiktaş | 14:00 | FB TV
İtalya Serie A
Empoli - Genoa | 17:00 | S Sport Plus | S Sport 2
Parma - Monza | 17:00 | S Sport Plus | S Sport
Cagliari - Inter | 20:00 | S Sport Plus | S Sport 2
Lazio - Atalanta | 22:45 | S Sport Plus | S Sport 2
Portekiz Liga NOS
Porto - Boavista | 23:30 | S Sport Plus | TRT Spor