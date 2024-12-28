Cagliari - Inter maçı hangi kanalda? İtalya Serie A’da yarış sürüyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

28 Aralık 2024 17:55 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 18:00

İtalya Serie A’da şampiyonluk yarışı devam ederken bu akşam Cagliari ile Inter karşı karşıya gelecek. 28 Aralık Cumartesi akşamı oynanacak olan müsabakayı canlı olarak izlemek isteyenler yayınlandığı kanalı araştırdı.