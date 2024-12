Cagliari - Inter maçı hangi kanalda? İtalya Serie A’da yarış sürüyor

28 Aralık 2024 17:55 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 18:00

İtalya Serie A’da şampiyonluk yarışı devam ederken bu akşam Cagliari ile Inter karşı karşıya gelecek. 28 Aralık Cumartesi akşamı oynanacak olan müsabakayı canlı olarak izlemek isteyenler yayınlandığı kanalı araştırdı.

Süper Lig'de devre arasına girilirken İtalya Serie A​'da oynanan maçlar gündeme geldi. Bu akşam oynanacak olan müsabakaya saatler kala futbolseverler muhtemel ilk 11 ve yayınlandığı kanalı araştırdı. Müsabaka bugün 20.00'de oynanacak.

CAGLİARİ​ - INTER​ MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A'da Cagliari - Inter maçı oynanacak. Karşılaşma 20.00'de başlayacak ve S Sport Plus​, S Sport 2 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

28 Aralık Cumartesi akşamı oynanacak olan müsabakaların saati ve kanalı şöyle:

Avustralya A Ligi

Sydney - Melbourne Victory | 11:35 | Yayın Yok

TFF Elit U14 Ligi

Fenerbahçe - Beşiktaş | 14:00 | FB TV

İtalya Serie A

Empoli - Genoa | 17:00 | S Sport Plus | S Sport 2

Parma - Monza | 17:00 | S Sport Plus | S Sport

Cagliari - Inter | 20:00 | S Sport Plus | S Sport 2

Lazio - Atalanta | 22:45 | S Sport Plus | S Sport 2

Portekiz Liga NOS

Porto - Boavista | 23:30 | S Sport Plus | TRT Spor