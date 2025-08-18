Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Çay tercihiniz kişiliğinizi anlatıyor! 'Tavşan kanı' sevenlerle ilgili o detay dikkat çekti

Çay tercihlerini inceleyen bir çalışmaya göre, çayını acı bir tatta içmeyi sevenlerin 'psikopat' olabileceği öne sürülüyor. İddianın, acı tadı sevenlerin daha olumsuz kişilik özellikleriyle bağlantılı olduğunu gösteren önceki bir araştırmaya dayandığı belirtiliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Çay tercihiniz kişiliğinizi anlatıyor! 'Tavşan kanı' sevenlerle ilgili o detay dikkat çekti
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
18.08.2025
saat ikonu 15:43
|
GÜNCELLEME:
18.08.2025
saat ikonu 15:43

İster evde ister ofiste olsun, bir bardak çayın ne kadar demli olacağı ve İngilizler gibi sütlü mü yoksa sütsüz mü içilmesi gerektiği sorusu, oldukça tartışmalı bir konu olarak karşımıza çıkıyor.

Çayınızı "tavşan kanı" olarak da bilinen kopkoyu bir renkte mi tercih ediyorsunuz? Yoksa bol sütle bembeyaz bir hale mi getiriyorsunuz? Ya da ikisinin ortası bir kıvamda mı içmek daha çok hoşunuza gidiyor? Daily Mail'in aktardığına göre, çok basit görünen 'çay türü' tercihi, aslında iç dünyanız hakkında şaşırtıcı gerçekleri gün yüzüne çıkarabilir.

Çay tercihiniz kişiliğinizi anlatıyor! 'Tavşan kanı' sevenlerle ilgili o detay dikkat çekti

SÜTSÜZ ÇAY SEVENLER PSİKOPAT OLABİLİR Mİ?

Kimya profesörü Michelle Francl, çaydaki tercihinin kişilikle bağlantılı olabileceğini öne sürüyor. Hatta başkalarına göre daha az süt ekleyenlerin, gizlice yüksek stres seviyeleriyle mücadele eden "psikopatlar olabileceğini" söylüyor. Söz konusu iddia, Avusturyalı insanlarının 2016 yılında yaptığı ve acı tatlara olan sevgi ile özellikleri arasındaki bağlantıyı inceleyen bir çalışmaya dayanıyor.

Innsbruck Üniversitesi'nden uzmanlar, acı tatları tercih etmenin, psikopati ve 'gündelik sadizm' ile pozitif yönde ilişkili olduğunu tespit etti. Genellikle psikopatlar dürtüsel, bencil, duygusuz ve vicdansız olurken sadistler ise başkalarına acı çektirmekten veya aşağılamak gibi eylemlerden zevk alırlar.

Çay tercihiniz kişiliğinizi anlatıyor! 'Tavşan kanı' sevenlerle ilgili o detay dikkat çekti

Profesör Francl'ın açıklamasına göre, daha az sütle (ve dolayısıyla daha acı bir tada sahip olan) çay tercihi de olumsuz kişilik özelliklerinin bir göstergesi olabilir.

Öte yandan, çaya bol miktarda süt eklemek, içecekte bulunan ve sakinleştirici, rahatlatıcı etkileriyle bilinen L-theanine amino asidinin miktarını azaltıyor. Bu nedenle bol sütlü, açık renkli bir çay tercih eden birinin, strese karşı daha dirençli olabileceği ve L-theanine'in etkisine ihtiyaç duymadığı yorumu yapılıyor.

Çay tercihiniz kişiliğinizi anlatıyor! 'Tavşan kanı' sevenlerle ilgili o detay dikkat çekti

ÇAYA NEDEN SÜT EKLENİR?

Francl yaptığı açıklamada, "L-theanine sakinleştirici bir madde olduğu için, çok sütlü çaylar belki de daha az sakinleştirici olabilir" diye konuştu. Genellikle kasein gibi sütteki proteinler çay bileşikleriyle karışarak içeceğin tadını iyileştirdiği için çaya süt ekleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Next Sosyal kullanıcı sayısı 2025! Nasıl giriş yapılır?
Yağmur Tanrısevsin ve Ceyda Ateş'li diziye 4 yeni oyuncu
ETİKETLER
#Çay içmek
#kişilik
#psikoloji
#süt
#bilim
#Gıda Ve Içecek
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.