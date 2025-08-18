Çay tercihiniz kişiliğinizi anlatıyor! 'Tavşan kanı' sevenlerle ilgili o detay dikkat çekti

İster evde ister ofiste olsun, bir bardak çayın ne kadar demli olacağı ve İngilizler gibi sütlü mü yoksa sütsüz mü içilmesi gerektiği sorusu, oldukça tartışmalı bir konu olarak karşımıza çıkıyor.

Çayınızı "tavşan kanı" olarak da bilinen kopkoyu bir renkte mi tercih ediyorsunuz? Yoksa bol sütle bembeyaz bir hale mi getiriyorsunuz? Ya da ikisinin ortası bir kıvamda mı içmek daha çok hoşunuza gidiyor? Daily Mail'in aktardığına göre, çok basit görünen 'çay türü' tercihi, aslında iç dünyanız hakkında şaşırtıcı gerçekleri gün yüzüne çıkarabilir.

SÜTSÜZ ÇAY SEVENLER PSİKOPAT OLABİLİR Mİ?

Kimya profesörü Michelle Francl, çaydaki süt tercihinin kişilikle bağlantılı olabileceğini öne sürüyor. Hatta başkalarına göre daha az süt ekleyenlerin, gizlice yüksek stres seviyeleriyle mücadele eden "psikopatlar olabileceğini" söylüyor. Söz konusu iddia, Avusturyalı bilim insanlarının 2016 yılında yaptığı ve acı tatlara olan sevgi ile kişilik özellikleri arasındaki bağlantıyı inceleyen bir çalışmaya dayanıyor.

Innsbruck Üniversitesi'nden uzmanlar, acı tatları tercih etmenin, psikopati ve 'gündelik sadizm' ile pozitif yönde ilişkili olduğunu tespit etti. Genellikle psikopatlar dürtüsel, bencil, duygusuz ve vicdansız olurken sadistler ise başkalarına acı çektirmekten veya aşağılamak gibi eylemlerden zevk alırlar.

Profesör Francl'ın açıklamasına göre, daha az sütle (ve dolayısıyla daha acı bir tada sahip olan) çay tercihi de olumsuz kişilik özelliklerinin bir göstergesi olabilir.

Öte yandan, çaya bol miktarda süt eklemek, içecekte bulunan ve sakinleştirici, rahatlatıcı etkileriyle bilinen L-theanine amino asidinin miktarını azaltıyor. Bu nedenle bol sütlü, açık renkli bir çay tercih eden birinin, strese karşı daha dirençli olabileceği ve L-theanine'in etkisine ihtiyaç duymadığı yorumu yapılıyor.

ÇAYA NEDEN SÜT EKLENİR?

Francl yaptığı açıklamada, "L-theanine sakinleştirici bir madde olduğu için, çok sütlü çaylar belki de daha az sakinleştirici olabilir" diye konuştu. Genellikle kasein gibi sütteki proteinler çay bileşikleriyle karışarak içeceğin tadını iyileştirdiği için çaya süt ekleniyor.