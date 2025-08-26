Cuma günü yarım gün mü 29 Ağustos? 30 Ağustos Zafer Bayramı cumartesi gününe denk geliyor

Tüm Türkiye'de coşkuyla kutlanacak olan 30 Ağustos Zafer Bayramı için çeşitli etkinlikler ve konserler düzenlenirken birçok kişi 29 Ağustos Cuma günü yarım gün tatil olacak mı merak ediyor. Zafer Bayramı bu sene cumartesi gününe denk geldiği için çoğu kurumun tatil günü oluyor.

CUMA GÜNÜ YARIM GÜN MÜ 29 AĞUSTOS?

1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmî ve ulusal bir bayram olan 30 Ağustos bu yıl da ülkemizde heyecanla bekleniyor.

Birçok etkinliğin düzenleneceği özel gün öncesindeki 29 Ağustos Cuma gününün yarım gün tatil olma ihtimali de sosyal medyada konuşulurken herhangi bir karar bulunmuyor. 30 Ağustos bayramı öncesinde yarım gün tatil uygulaması yapılmazken, iş yerlerinde normal mesai düzenine ve çalışma saatlerine devam ediliyor.

29 AĞUSTOS YARIM GÜN TATİL OLACAK MI?

29 Ağustos Cuma günü için yarım gün tatil beklentileri devam ederken herhangi bir tatil kararı açıklaması bulunmuyor. 30 Ağustos Cumartesi günü, Zafer Bayramı nedeniyle tatil olurken PTT, kargo, hastane, sağlık ocağı, belediyeler gibi kamu kurumları kapalı olacak. Resmi tatil olmasaydı da cumartesi gününün hafta sonu olması nedeniyle birçok kurum kapalı olacaktı. 29 Ağustos Cuma günü ise normal mesai düzenine devam edilecek.

29 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

İlk kez 1924 senesinde Afyon'da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos, Türkiye'de 1926'dan beri Zafer Bayramı olarak kutlanırken bir önceki günü olan 29 Ağustos'un tatil olma durumu da tüm Türkiye'nin gündeminde. Resmi tatiller takvimine göre 29 Ağustos günü resmi tatil değil. Buna göre normal mesai saatleri devam edecek.