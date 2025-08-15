Menü Kapat
Editor
Editor
 Sumru Tarhan

DGS tercih kılavuzu ve taban puanları 2025! DGS tercihler ne zaman başlayacak?

ÖSYM tarafından uygulanan DGS sınavında sonuçlar geçtiğimiz gün açıklandı. Sınava katılan binlerce aday DGS 2025 tercih kılavuzunun yayımlanmasını beklerken tercihler döneminin başlayacağı tarihe dair açıklamaları yakından takip ediyor.

DGS tercih kılavuzu ve taban puanları 2025! DGS tercihler ne zaman başlayacak?
2025 yılında uygulanan sınavında bekleyiş sürüyor. Sonuçların duyurulmasının ardından tercihler ne zaman başlayacak merak edildi.

DGS TERCİH KILAVUZU VE TABAN PUANLARI 2025

20 Temmuz günü uygulanan DGS sınavında sonuçlar erişime açıldı. Sınava giren adaylar tercih kılavuzunu ve taban başarı sıralamalarını yakından takip ederken DGS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Dikey Geçiş Sınavı sonuçları 14 Ağustos'ta açıklandı, tercih kılavuzu için bekleyiş devam ediyor.

2024 DGS TERCİH KILAVUZU BAŞARI SIRALAMALARI

DGS tercih kılavuzu ve taban puanları 2025! DGS tercihler ne zaman başlayacak?

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR 2025 ÖSYM?

tarafından uygulanan DGS sınavının sonuçları 14 Ağustos'ta erişime açıldı. Sınava katılan adaylar sınav sonuçlarını beklerken şimdi de tercih dönemini bekliyor. Tercihlerin başlayacağı tarih henüz duyurulmazken geçtiğimiz yıl 30 Haziran'da uygulanan sınavın sonuçları 10 Eylül'de açıklanmıştı. Tercih süreci ise 18-24 Eylül aralığında gerçekleşmişti. Buna göre bu yıl da sonuçlardan 1 hafta sonra tercih sürecinin başlaması bekleniyor.

