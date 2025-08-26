Menü Kapat
26°
Aktüel
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

DGS tercihleri geçen sene ne zaman başlamıştı? 2024 DGS tercih tarihleri

ÖSYM tarafından uygulanan 2025 Dikey Geçiş Sınavı'nın tamamlanmasının ardından öğrenciler tercihlerin başlayacağı tarihi araştırmaya başladı. ÖSYM tarafından henüz DGS tercihleri başlamazken öğrencilerin gözü DGS tercihlerinin 2024'te ne zaman başladığına çevrildi.

KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
26.08.2025
09:48
|
GÜNCELLEME:
26.08.2025
09:48

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince uygulanan sınavı ile adaylar 2 yıllık eğitimini 4 seneye tamamlayabiliyor. 2025 yılında DGS sınavına girenler ise DGS tercihleri başladı mı merak ederken 2024 DGS tercih başlama tarihi gündeme yerleşti.

DGS TERCİHLERİ GEÇEN SENE NE ZAMAN BAŞLAMIŞTI?

tarafından uygulanan DGS sınavında sonuçların açıklanmasının üzerine adaylar tercihlerin başlayacağı tarihi beklemeye başladı. Geçen sene 30 Haziran'da uygulanan sınavın sonuçları 10 Eylül'de erişime açılırken tercih işlemleri 18 Eylül ile 24 Eylül aralığında alınmıştı. Buna göre 2025 yılında DGS tercihlerinin bu hafta alınması bekleniyor.

DGS TERCİHLERİ NEDEN BAŞLAMADI 2025?

2025 yılında uygulanan DGS sınavının sonuçları 14 Ağustos'ta açıklanmıştı. Buna göre önümüzdeki günlerde tercih işlemlerinin başlayacağı tahmin ediliyor. Geçtiğimiz yıl 10 Eylül'de sonuçların açıklanmasının ardından 18 Eylül'de tercih işlemleri alınmaya başlamıştı. Buna göre tercih işlemlerinin bu hafta içerisinde gerçekleşmesi bekleniyor.

DGS TERCİH KILAVUZU AÇIKLANDI MI?

2025 yılında binlerce kişinin katıldığı DGS sınavının sonuçları 14 Ağustos'ta erişime açıldı. Tercih işlemleri henüz başlamazken tercih kılavuzu da yayınlanmadı. Adayların başvurabileceği üniversite bölümleri, kontenjanları ve geçen yılın taban puanlarının yer alacağı kılavuz henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Tercih yapacak olan adaylar geçen senenin verilerine göre tercih yapacak.

