Dof Robotik halka arz sonuçları! DOFRB kaç lot verir?

Dof Robotik halka arzı talep toplama süreci sonrasında borsada işlem görecek. Binlerce yatırımcı DOFRB ne zaman işlem görecek merak ederken KAP tarafından halka arz sonuçları sonrası dağıtacağı lot miktarının duyurulması beklenmekte.

DOF ROBOTİK HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. aracılığıyla satışa çıkacak olan hissenin halka arz sonuçları henüz duyurulmadı. Bugün sona erecek olan talep toplama süreci sonrasında sonuçların KAP tarafından duyurulması beklenecek. Önümüzdeki hafta içerisinde sonuçların belli olması bekleniyor. Tahsilat grupları arasında 18.000.000 Lot (%40) Yurt İçi Bireysel Yatırımcı, 4.500.000 Lot (%10) Yüksek Başvurulu Yatırımcı, 22.500.000 Lot (%50) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı yer alırken açıklık oranı %29,03, arz iskontosu %25,09 ve büyüklüğü 2 milyar TL olarak belirlendi.

DOFRB HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR, VERDİ?

Halka arzın verdiği lot miktarı sonuçların ardından belli olurken olası miktarlar duyuruldu. KAP tarafından açıklanacak olan sonuçların ardından verdiği lot miktarı da netleşecek. Olası miktarlar şöyle:

- 150 Bin katılım ~ 120 Lot (5400 TL)

- 250 Bin katılım ~ 72 Lot (3240 TL)

- 350 Bin katılım ~ 52 Lot (2340 TL)

- 500 Bin katılım ~ 36 Lot (1620 TL)

- 700 Bin katılım ~ 26 Lot (1170 TL)

- 1.1 Milyon katılım ~ 17 Lot (765 TL)

- 1.6 Milyon katılım ~ 12 Lot (540 TL)

- 2.2 Milyon katılım ~ 9 Lot (405 TL)

DOF ROBOTİK KATILIM ENDEKSİNE UYGUN DEĞİL Mİ?

Fonun kullanım yerleri arasında %10 Üretim ve ofis alanlarının genişlemesi, %5 GES ve yeşil dönüşüm, %5-10 Ar-Ge yatırımları, %10 Pazarlama ve satış, %10 Makine, ekipman ve proje yatırımları, %5 Girişim sermayesi yatırımları., %15 Finansal borç ödenmesi ve %35-40 İşletme sermayesi yer alırken katılım endeksine uygun olarak paylaşıldı.