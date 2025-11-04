En sevdiği renk "mavi" olanlar dikkat! Rengin karanlık sırrı ortaya çıktı

Psikologlar, favori rengin mavi olmasının, ruhsal sıkıntılarla bağlantılı olduğunu belirten çarpıcı araştırmalar yayınladı. Daily Mail'in aktardığı araştırmalara göre, sakinleştirici özelliğiyle evrensel olarak sevilen mavi, aynı zamanda yalnızlık ve üzüntünün de habercisi olabiliyor.

MAVİ VE RUHSAL HASTALIKLAR ARASINDAKİ ŞAŞIRTICI BAĞLANTI

Kişilerin en sevdiği rengin, bilinçaltındaki karmaşayı yansıtabileceği iddia ediliyor. Yapılan çalışmalar, mavi renge ilgi duyan bireylerin, psikopati ve depresyon gibi ruhsal hastalıklarla mücadele etme ihtimalinin daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Renk ve akıl sağlığı arasındaki bağlantı ilk olarak 1961 yılında tespit edildi. American Journal of Psychology dergisinde yayımlanan çalışma, psikiyatri hastalarının yüzde 40'ından fazlasının en sevdikleri rengin mavi olduğunu gösteriyordu.

Bulgular, ilerleyen yıllarda modern araştırmalarla da doğrulandı. 2017 yılında Çin'de yapılan bir araştırma, depresyon hastalarının mavi ve mor gibi soğuk tonlara yöneldiğini ancak terapi sonrasında sarı gibi daha parlak renklere ilgi duymaya başladığını ortaya koydu.

NEDEN MAVİ?

George Washington Üniversitesi'nden psikolog Marc Nemiroff'un 2019 yılında yayımladığı bir makalede, maviyi seçmenin daha karanlık bir yanı olabileceği öne sürüldü. Psychology Today dergisinde Nemiroff, mavinin vücudu sakinleştirme, kalp atış hızını düşürme ve stresi azaltma özelliği nedeniyle evrensel olarak sevildiğini açıkladı.

Gökyüzünde veya okyanusta mavi rengi görmek, odaklanma, huzur veya duygusal denge arayanlara güvenli ve istikrarlı bir his veriyor. Ancak bu renk özellikle zihinsel olarak dengesiz kişilerde üzüntü ve yalnızlığı da simgeleyebiliyor.

Nemiroff, mavinin insan duygusal yaşamının kritik bir yönünü kapsadığını ifade ediyor: "Mavi gökyüzü ve mavi cennet gibi mutluluğu temsil eder, böylece ruhu canlandırır. Aynı zamanda üzüntünün, acının ve zorluğun da rengidir. Depresyonun habercisidir. Duygusal açıdan da en kapsayıcı renktir."

Psikologlar, duygusal olarak hissiz görünseler bile, dürtüsellik ve empati eksikliği gibi özellikler sergileyen psikopatların da içsel sıkıntılara eğilimli olduğunu ifade ediyor. Çok sakin görünenlerin bile, altta yatan ruhsal sıkıntıları dengelemek için maviye yönelebileceği belirtiliyor.

ABD ve Asya'dan uluslararası bir ekip, psikopatların dışarıdan sakin görünse de beyinlerinin aslında kaygı ve dürtüsellik için yapılandığını ortaya koydu. İçerideki kargaşa, karanlık kişilik özellikleriyle birleşerek duygusal sıkıntıyı artırabiliyor.

Psikopatlar, psikologların "Karanlık Üçlü" adını verdiği kişilik özelliklerini sıkça sergiliyor: soğuk, dürtüsel ve suçluluk duymayan (psikopati); kurnaz, manipülatif ve güce aç (makyavelizm); ve kendine takıntılı veya hayranlık arzulayan (narsisizm).

Şubat 2025'te Journal of Research in Personality dergisinde yayımlanan bir çalışma, genellikle Karanlık Üçlü'ye sahip bireylerin yalnızlık çektiğini buldu. Araştırmacılar, psikopati ve makyavelizm seviyesi yüksek olanların daha fazla depresif semptom gösterdiğini, ancak daha fazla narsisizm sergileyenlerin göstermediğini ekledi.