TGRT Haber
Benim Sayfam
28°
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Fenerbahçe İsmail Kartal ile şampiyon oldu mu? FB İsmail Kartal dönemleri gündemde

Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından Fenerbahçe'de teknik direktör arayışı devam ediyor. Bugün ise sarı lacivertli ekibin adı İsmail Kartal ile anılıyorken Fenerbahçe İsmail Kartal ile şampiyon oldu mu merak edildi. Süper Lig'de şampiyonluk yarışında mücadele eden sarı lacivertli ekip bir yandan transferler bir yandan da teknik direktör görüşmelerini yapıyor.

Fenerbahçe İsmail Kartal ile şampiyon oldu mu? FB İsmail Kartal dönemleri gündemde
04.09.2025
04.09.2025
Trendyol 'de heyecan devam ederken futbolseverler Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün kim olacağını araştırmaya başladı. Son günlerde ortaya atılan iddialara göre FB, ile yeniden deneyecek.

FENERBAHÇE İSMAİL KARTAL İLE ŞAMPİYON OLDU MU?

Başarılı İsmail Kartal, daha önce de sarı lacivertli ekibin başında görev almıştı. Kartal, 'de henüz şampiyonluk yaşamazken 2014-2015 sezonunda Fenerbahçe’yi çalıştırdı, ligi 2. sırada bitirdi. 2021-2022 sezonunda tekrar takımın başına geçti, ligi yine 2. sırada tamamladı. 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe ile uzun süre şampiyonluk yarışında kaldı fakat ligi 99 puan ile 2. sırada bitirdi. Sezon sonunda ise yollar ayrılmıştı. Şimdi ise sarı lacivertli ekibin İsmail Kartal ile yeniden görüştüğü iddia ediliyor.

Fenerbahçe İsmail Kartal ile şampiyon oldu mu? FB İsmail Kartal dönemleri gündemde

FENERBAHÇE İSMAİL KARTAL DÖNEMLERİ

Süper Lig ekibi olan Fenerbahçe, bu yıl şampiyon olma mücadelesine devam ederken Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından yeni isim arayışına geçti. Adaylar arasında en güçlü isim İsmail Kartal olurken anlaşmalarının muhtemel olduğu söyleniyor. Taraftarlar İsmail Kartal'ın Fenerbahçe dönemlerini araştırmaya başladı. Teknik isim 2010-2014 sezonları arasında Fenerbahçe'de yardımcı antrenör olarak görev yaparken 2014-2015 sezonu başında, teknik direktörlüğü görevine getirilmişti. İlk derbi galibiyetini Beşiktaş'a karşı alırken şampiyonluk yaşayamadı. 2021-2022 sezonunda tekrar takımın başına geçen isim 2.lik ile sezonu tamamlamıştı. 3. kez sarı lacivertli ekibin başına 2023-2024 sezonunda gelen Kartal, 99 puan almayı başararak 2. sırada ligi tamamlamıştı.

Fenerbahçe İsmail Kartal ile şampiyon oldu mu? FB İsmail Kartal dönemleri gündemde

İSMAİL KARTAL HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI, NE ZAMAN?

15 Haziran 1961 senesinde İstanbul'da doğan isim, birçok takımı çalıştırarak adından söz ettirmeyi başardı. Fenerbahçe ile 3 kez çalışan isim Süper Lig'i 2. olarak bitirmişti. Kartal'ın çalıştırdığı takımlar ve sezonları şöyle:

2000-2001 – Kardemir Karabükspor

2004-2005 – Sivasspor

2006-2007 – Mardinspor

2006-2007 – Malatyaspor

2007-2008 – Orduspor

2008-2009 – Konya Şekerspor

Fenerbahçe İsmail Kartal ile şampiyon oldu mu? FB İsmail Kartal dönemleri gündemde

2010-2014 – Fenerbahçe (Yardımcı antrenör)

2014-2015 – Fenerbahçe

2015 – Eskişehirspor

2017-2018 – Ankaragücü

2020-2021 – Konyaspor

2020-2021 – Gaziantep FK

2021-2022 – Fenerbahçe

2022-2023 – Ankaragücü

2023-2024 – Fenerbahçe

