TGRT Haber
32°
Fenerbahçe teknik direktör adayları kim? Son dakika FB haberleri taraftarın yakın takibinde

Fenerbahçe Kulübü, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırırken gözler Fenerbahçe'nin teknik direktör adaylarına çevrildi. İsmail Kartal ilk sırada yer alırken birçok isim sosyal medyada konuşuluyor. Fenerbahçe taraftarı son dakika FB teknik direktör haberlerini takip ederken yönetimin görüşmeleri de sürüyor.

KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
03.09.2025
saat ikonu 09:45
|
GÜNCELLEME:
03.09.2025
saat ikonu 09:45

"2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır" sözleri ile ayrılığı duyuran 'de arayışı devam ediyor. Birçok ismin gündemde olduğu teknik direktör arayışında çeşitli isimler sarı lacivertli ekip ile anılıyor.

FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖR ADAYLARI KİM?

En son Persepolis'i çalıştıran 'ın Fenerbahçe teknik direktörlüğüne en yakın olan kişi olarak bilinmesinin üzerine başka birçok isim de konuşuluyor. Taraftarlar sosyal medyada son dakika Fenerbahçe haberlerini takip ederken şu an için teknik direktör olarak İsmail Kartal'ın konuşulduğu da dikkat çekti. Deneyimli isim Kartal'ın dışında teknik direktörlük görevi için , ve de konuşulanlar arasında yer aldı. Taraftarın bekleyişi devam ederken Fenerbahçe yönetiminde teknik adam görüşmeleri de son hızla devam ediyor.

FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK BELLİ OLDU MU?

Sabah'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında İtalyan teknik adam Luciano Spalletti de yer alıyor. Taraftarın gözü sarı lacivertli ekibin yeni teknik direktöründe olurken gelişmeler de yakından takip ediliyor. Şu an için iddialara göre en yakın ismin İsmail Kartal olduğu da tahmin ediliyor.

ETİKETLER
#abdullah avcı
#teknik direktör
#volkan demirel
#ismail kartal
#nuri şahin
#Fenerbahçe
#Luciano Spalletti
#Aktüel
