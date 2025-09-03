Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Galatasaray Şampiyonlar Ligi fikstürü ve maç tarihleri 2025! CL lig formatı nasıl olacak?

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray maçlarının oynanacağı tarihler ve fikstür netleşti. Sarı kırmızılı ekip ülkemizi temsil etmeye devam ederken ilk olarak Eintracht Frankfurt maçına çıkacak. Liverpool'u evinde ağırladıktan sonra mücadelesine devam edecek olan Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maç fikstürü ve tarihleri!

Galatasaray Şampiyonlar Ligi fikstürü ve maç tarihleri 2025! CL lig formatı nasıl olacak?
Trendyol 'in geçen sezon şampiyon olan takımı , 'nde ülkemizi temsil ediyor. tarafından paylaşılan fikstüre göre Galatasaray CL maçlarının ne zaman oynanacağı belli oldu.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ: ELEME MAÇLARI NE ZAMAN 2025?

'yi Devler Ligi'nde temsil eden sarı kırmızılı ekibin maç fikstürü belli oldu. GS, Eintracht Frankfurt maçı sonrasında Liverpool'u evinde konuk edecek. Ekim ayında Bodo Glimt ile mücadele ettikten sonra Ajax'a konuk olacak. Union Saint-Gilloise müsabakasının ardından Monaco ile karşılaşacak. Ocak ayında oynanacak olan Atletico Madrid maçı sonrasında Manchester City karşılaşması yaşanacak.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi fikstürü ve maç tarihleri 2025! CL lig formatı nasıl olacak?

İşte GS Şampiyonlar Ligi eleme maçları fikstürü ve programı:

18 Eylül Perşembe TSİ 22.00: Eintracht Frankfurt-Galatasaray

30 Eylül Salı TSİ 22.00: Galatasaray-Liverpool

22 Ekim Çarşamba TSİ 19.45: Galatasaray-Bodo Glimt

5 Kasım Çarşamba TSİ 23.00: Ajax-Galatasaray

25 Kasım Salı TSİ 20.45: Galatasaray-Union Saint-Gilloise

9 Aralık Salı TSİ 23.00: Monaco-Galatasaray

21 Ocak 2026 TSİ 20.45: Galatasaray-Atletico Madrid

28 Ocak 2026 TSİ 23.00: Manchester City-Galatasaray

Galatasaray Şampiyonlar Ligi fikstürü ve maç tarihleri 2025! CL lig formatı nasıl olacak?

ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEME MAÇLARI TARİHLERİ VE LİG AŞAMASI 2025

UEFA tarafından paylaşılan programa göre Devler Ligi'nde eleme ve lig aşaması maçlarının tarihleri belli oldu. İşte dünyanın her yerinden takip edilen ligde maç tarihleri!

Birinci Eleme Turu

Kura Çekimi: 17 Haziran 2025

Maçlar: 8-9 Temmuz 2025

Rövanş: 15-16 Temmuz 2025

Galatasaray Şampiyonlar Ligi fikstürü ve maç tarihleri 2025! CL lig formatı nasıl olacak?

İkinci Eleme Turu

Kura Çekimi: 18 Haziran 2025

Maçlar: 22-23 Temmuz 2025

Rövanş: 29-30 Temmuz 2025

Üçüncü Eleme Turu

Kura Çekimi: 21 Temmuz 2025

Maçlar: 5-6 Ağustos 2025

Rövanş: 12 Ağustos 2025

Play-off Turu

Kura Çekimi: 4 Ağustos 2025

Maçlar: 19-20 Ağustos 2025

Rövanş: 26-27 Ağustos 2025

Galatasaray Şampiyonlar Ligi fikstürü ve maç tarihleri 2025! CL lig formatı nasıl olacak?

Lig Aşaması

Hafta 1: 16-18 Eylül 2025

Hafta 2: 30 Eylül - 1 Ekim 2025

Hafta 3: 21-22 Ekim 2025

Hafta 4: 4-5 Kasım 2025

Hafta 5: 25-26 Kasım 2025

Hafta 6: 9-10 Aralık 2025

Hafta 7: 20-21 Ocak 2026

Hafta 8: 28 Ocak 2026

Galatasaray Şampiyonlar Ligi fikstürü ve maç tarihleri 2025! CL lig formatı nasıl olacak?

ŞAMPİYONLAR LİGİ FORMATI NASIL OLACAK, KAÇ TAKIM VAR?

Şampiyonlar Ligi'nde her takım iç ve dış sahada 4'er kez olmaz üzere 8 maça çıkacak. Lig aşamasındaki müsabakaların tamamlanmasından sonra ilk 8'de yer alan takımlar direkt olarak son 16 turuna çıkacak. Sıralamaya göre 9-24. basamakta yer alan 16 takım, play-off'ta çift maçlı eleme usulüyle karşılaşarak son 16 turuna çıkmak için yarışacak. İlk 24 takımın dışında olanlar ise veda etmiş olacak.

