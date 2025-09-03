Galatasaray Şampiyonlar Ligi fikstürü ve maç tarihleri 2025! CL lig formatı nasıl olacak?

Trendyol Süper Lig'in geçen sezon şampiyon olan takımı Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil ediyor. UEFA tarafından paylaşılan fikstüre göre Galatasaray CL maçlarının ne zaman oynanacağı belli oldu.
Türkiye'yi Devler Ligi'nde temsil eden sarı kırmızılı ekibin maç fikstürü belli oldu. GS, Eintracht Frankfurt maçı sonrasında Liverpool'u evinde konuk edecek. Ekim ayında Bodo Glimt ile mücadele ettikten sonra Ajax'a konuk olacak. Union Saint-Gilloise müsabakasının ardından Monaco ile karşılaşacak. Ocak ayında oynanacak olan Atletico Madrid maçı sonrasında Manchester City karşılaşması yaşanacak.
İşte GS Şampiyonlar Ligi eleme maçları fikstürü ve programı:
18 Eylül Perşembe TSİ 22.00: Eintracht Frankfurt-Galatasaray
30 Eylül Salı TSİ 22.00: Galatasaray-Liverpool
22 Ekim Çarşamba TSİ 19.45: Galatasaray-Bodo Glimt
5 Kasım Çarşamba TSİ 23.00: Ajax-Galatasaray
25 Kasım Salı TSİ 20.45: Galatasaray-Union Saint-Gilloise
9 Aralık Salı TSİ 23.00: Monaco-Galatasaray
21 Ocak 2026 TSİ 20.45: Galatasaray-Atletico Madrid
28 Ocak 2026 TSİ 23.00: Manchester City-Galatasaray
UEFA tarafından paylaşılan programa göre Devler Ligi'nde eleme ve lig aşaması maçlarının tarihleri belli oldu. İşte dünyanın her yerinden takip edilen ligde maç tarihleri!
Birinci Eleme Turu
Kura Çekimi: 17 Haziran 2025
Maçlar: 8-9 Temmuz 2025
Rövanş: 15-16 Temmuz 2025
İkinci Eleme Turu
Kura Çekimi: 18 Haziran 2025
Maçlar: 22-23 Temmuz 2025
Rövanş: 29-30 Temmuz 2025
Üçüncü Eleme Turu
Kura Çekimi: 21 Temmuz 2025
Maçlar: 5-6 Ağustos 2025
Rövanş: 12 Ağustos 2025
Play-off Turu
Kura Çekimi: 4 Ağustos 2025
Maçlar: 19-20 Ağustos 2025
Rövanş: 26-27 Ağustos 2025
Lig Aşaması
Hafta 1: 16-18 Eylül 2025
Hafta 2: 30 Eylül - 1 Ekim 2025
Hafta 3: 21-22 Ekim 2025
Hafta 4: 4-5 Kasım 2025
Hafta 5: 25-26 Kasım 2025
Hafta 6: 9-10 Aralık 2025
Hafta 7: 20-21 Ocak 2026
Hafta 8: 28 Ocak 2026
Şampiyonlar Ligi'nde her takım iç ve dış sahada 4'er kez olmaz üzere 8 maça çıkacak. Lig aşamasındaki müsabakaların tamamlanmasından sonra ilk 8'de yer alan takımlar direkt olarak son 16 turuna çıkacak. Sıralamaya göre 9-24. basamakta yer alan 16 takım, play-off'ta çift maçlı eleme usulüyle karşılaşarak son 16 turuna çıkmak için yarışacak. İlk 24 takımın dışında olanlar ise veda etmiş olacak.