Görenler gerçek olmasını diledi! Konya kapsül odalar gündem oldu

14 May 2024 16:29 - Güncelleme : 14 May 2024 16:30

Büyükşehirlerin karmaşasının ortasında yaşamlarını sürdüren insanlar ilk fırsatını bulduğunda şehirden uzak, dinlenip tatil yapacağı konaklamaları araştırıyor.

Seyahat planları oluştururken konaklama yapmak için pek çok otel ve oda hostel, pansiyon tercih ediliyor.

Ancak klasik konaklama modellerini geride bırakacak yeni bir tarz dünyada hızla yayılmaya başladı.

Bilim kurgu filmi sahnelerini andıran kapsül oteller veya odalar özellikle sosyal medyada gündem oldu.

Dünyada da örneklerine yeni yeni rastlamaya başladığımız kapsül oteller ilk olarak Japonya'da karşımıza çıktı.

Çıkış sebebi ise oldukça ilginç.

Japonya'da tüm gününü ofiste çalışarak geçirip akşamları eğlenen beyaz yakalılar, evlerine gitmeden bu kapsül odalarda dinleniyorlardı. Üstelik bu odalarda ilk başlarda sadece erkekler konaklayabiliyordu.

Sıra dışı mimari sunan bu kapsüller uyku kutusu olarak tanımlanıyor. Çünkü oldukça küçük ve hareket olanağı kısıtlı.

Bu küçük odalarda yatak, aydınlatma, wifi, priz, çalar saat, havalandırma gibi kısıtlı imkanlar bulunuyor.

KONYA KAPSÜL ODALAR GÜNDEM OLDU

Gezginlerin son zamanlardaki tercihi olan bu kapsül odalar Asya’da doğdu sonra Avrupalı oldu şimdi ise Türkiye'ye geldiği iddia edildi.

Sosyal medya platformu X'te haber paylaşımı yapan bir site "Konya’da kişi başı 2500 TL ücreti olan manzaralı Konya Kapsül' paylaşımı yaptı. Paylaşım ise gündem oldu.

Görenler bu kapsül odaların Konya'da olduğuna inanamadı.

Videoyu izleyen Konyalılar ise gerçek olmasını diledi.

Bazı kullanıcılar ise videodaki yerin Londra olduğunu belirtti.