İnternet neden yavaş, çöktü mü son dakika? Google'da teknik sorun sonrası internette yavaşlık problemi

Dünya çapında yaşanan Google, YouTube, Gmail erişim bağlantı hatasının ardından kullancılar Google'a giriş yapamadı. Yaklaşık 1 saat süren hata sonrasında genel olarak internet hatlarında bazı yavaşlık sorunları yaşandı.

İNTERNET NEDEN YAVAŞ SON DAKİKA?

4 Eylül Perşembe günü internet hatlarından olduğu düşünülen bir hata meydana gelirken asıl sorunun Google'daki teknik arıza olduğu öğrenildi. Sabah saatlerinde yaklaşık 1 saatlik kesinti sonrası internete giriş yapmakta zorluk çekenler oldu. İnternet hatlarında herhangi bir sorun olmazken, Google'da yavaşlık ara ara devam edebiliyor. Bugün yaşanan büyük ve geniş çaplı servis hatası sonrası düzelme gerçekleşirken bazı kullanıcılarda sorun devam etmekte. Kısa süre içerisinde internet ve Google hızının normale dönmesi bekleniyor.

İNTERNET NEDEN ÇÖKTÜ SON DAKİKA?

Bugün erken saatlerde meydana gelen teknik arıza sonrası binlerce kullanıcı Google hesaplarına giriş yaparken ve arama yaparken problem yaşadı. İnternet hatlarında herhangi bir sorun yaşanmazken Google bağlantı hatası nedeniyle yavaşlık yaşanabiliyor. Sorun 1 saat içerisinde çözülürken bazı kullanıcılar da yavaşlık yaşanabilmekte. Gün içerisinde tamamen normal hıza ulaşması öngörülüyor.

GOOGLE DRİVE ÇÖKTÜ MÜ?

Google'da yaşanan servis hatası sonrasında uygulamalarda da hata yaşandı. Bugün 09.30 civarında meydana gelen sorun sonrasında uygulamalara giriş zorlandı. Kısa süre içerisinde problemin çözülmesinin ardından Gmail, YouTube, Spotify, Drive, Keep gibi uygulamalarda sorun giderildi.