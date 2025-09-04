Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

İnternet neden yavaş, çöktü mü son dakika? Google'da teknik sorun sonrası internette yavaşlık problemi

Bugün Google, YouTube, Gmail gibi uygulamalarda yaşanan erişim sorunun ardından internette oluşan yavaşlık dikkat çekti. Google servislerindeki teknik arıza dünya genlinde yaşanırken, milyonlarca kullanıcı erişim sağlayamadı. Google bağlantı hatası sonrası internet neden yavaş merak edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İnternet neden yavaş, çöktü mü son dakika? Google'da teknik sorun sonrası internette yavaşlık problemi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
04.09.2025
saat ikonu 13:14
|
GÜNCELLEME:
04.09.2025
saat ikonu 13:14

Dünya çapında yaşanan , , erişim bağlantı hatasının ardından kullancılar Google'a giriş yapamadı. Yaklaşık 1 saat süren hata sonrasında genel olarak internet hatlarında bazı yavaşlık sorunları yaşandı.

İNTERNET NEDEN YAVAŞ SON DAKİKA?

4 Eylül Perşembe günü internet hatlarından olduğu düşünülen bir hata meydana gelirken asıl sorunun Google'daki olduğu öğrenildi. Sabah saatlerinde yaklaşık 1 saatlik kesinti sonrası internete giriş yapmakta zorluk çekenler oldu. İnternet hatlarında herhangi bir sorun olmazken, Google'da yavaşlık ara ara devam edebiliyor. Bugün yaşanan büyük ve geniş çaplı servis hatası sonrası düzelme gerçekleşirken bazı kullanıcılarda sorun devam etmekte. Kısa süre içerisinde internet ve Google hızının normale dönmesi bekleniyor.

İnternet neden yavaş, çöktü mü son dakika? Google'da teknik sorun sonrası internette yavaşlık problemi

İNTERNET NEDEN ÇÖKTÜ SON DAKİKA?

Bugün erken saatlerde meydana gelen teknik arıza sonrası binlerce kullanıcı Google hesaplarına giriş yaparken ve arama yaparken problem yaşadı. İnternet hatlarında herhangi bir sorun yaşanmazken Google bağlantı hatası nedeniyle yavaşlık yaşanabiliyor. Sorun 1 saat içerisinde çözülürken bazı kullanıcılar da yavaşlık yaşanabilmekte. Gün içerisinde tamamen normal hıza ulaşması öngörülüyor.

İnternet neden yavaş, çöktü mü son dakika? Google'da teknik sorun sonrası internette yavaşlık problemi

GOOGLE DRİVE ÇÖKTÜ MÜ?

Google'da yaşanan servis hatası sonrasında uygulamalarda da hata yaşandı. Bugün 09.30 civarında meydana gelen sorun sonrasında uygulamalara giriş zorlandı. Kısa süre içerisinde problemin çözülmesinin ardından Gmail, YouTube, Spotify, Drive, Keep gibi uygulamalarda sorun giderildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Google'a neden girilmiyor, ne oldu son dakika? Servis hatası bildirimi
İnternette sorun mu var? Son dakika Google ve YouTube bağlantı hatası (No internet connection)
ETİKETLER
#google
#youtube
#teknik arıza
#gmail
#Internet Hatası
#Servis Hatası
#Yavaşlık
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.