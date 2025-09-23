İrfan Can Eğribayat ne dedi? Sadettin Saran'dan Eğribayat açıklaması son dakika

Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe Kasımpaşa maçının 1-1 sona ermesinin ardından puan kaybı nedeniyle üzgün olan oyunculara sorular yöneltilirken Eğribayat, başkanlık seçimi sonucu hakkında tek kelimelik cevap verdi. Cevabın ardından Sadettin Saran, İrfan Can Eğribayat açıklaması yaptı.

İRFAN CAN EĞİRİBAYAT NE DEDİ? SADETTİN SARAN'DAN CEVAP

İrfan Can Eğribayat'ın Fenerbahçe - Kasımpaşa maçında berabere kalması sonucunda 3 puanı alamamasının ardından başkanlık seçiminin sonucuna dair soru yöneltildi. Eğribayat'ın "Başkanlık değişiminin takım üzerinde etkisi olur mu?" sorusuna cevabı ise "Göreceğiz." oldu. Oyuncunun verdiği cevap kısa sürede taraftarın tepkisini çekerken sosyal medyada çok tartışıldı. Eğribayat'ın tek kelimelik cevabı sosyal medyada gündem olurken Sadettin Saran, açıklaması hakkında yorumda bulundu.

SADETTİN SARAN İRFAN CAN EĞRİBAYAT AÇIKLAMASI SON DAKİKA

Sadettin Saran, Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş'ın seçimde oy kullanmasıyla ilgili sorulan soruya cevap verirken Eğribayat hakkında da yorumda bulundu. Saran, "Konuya aşırı vakıf değilim. Yıpratıcı bir şey demek istemiyorum. İrfan Can'ın (Eğribayat) da yaptığı bir açıklama varmış galiba. İnsanları kaybetmek çok kolay. Önemli olan kazanmak. O da haklı, kendince bir şeyler söylemiş. Hiçbir oyuncumu kimseye yedirmem. Kötü niyetli değil. Şu anda bir belirsizlik var.

Maalesef çok negatif konuşan var. İnşallah benimle tanıştıktan sonra daha olumlu düşünür. Bir kişinin lafıyla veya anlık söylenen sözler üzerine kimseyi kaybetmeye niyetim yok. Sonuna kadar arkalarındayım. İnşallah hep beraber eğlenerek ve keyif alarak şampiyon olacağız. Birlik ve beraberlik olmadan şampiyonluk olmaz. Taraftarsız hiç şampiyon olamayız. İnşallah eski başkanlarımızla beraber bu kupayı (Cumhurbaşkanlığı Kupası) kaldıracağız. Taraftar desteği olmadan da bu yapılamaz. Hem yarın kupayı kaldıracağız hem de Hırvatistan'dan takım galibiyetle dönecek." ifadelerini kullandı.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT SADETTİN SARAN'A NE DEDİ?

Süper Lig'de oynanan Kasımpaşa maçının ardından soruları cevaplayan Eğribayat, başkanlık seçimi hakkında yöneltilen soruya nötr bir cevap vererek dikkatleri üzerine çekti. Oyuncunun "Göreceğiz." ifadesi taraftarın gündemine yerleşirken gözler Saran'ın vereceği cevaba çevrilmişti. Saran, konuyla ilgili açıklamasında "İnsanları kaybetmek çok kolay. Önemli olan kazanmak." sözleri ile olumlu duruş sergilemeyi tercih etti.