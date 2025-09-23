Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

İrfan Can Eğribayat ne dedi? Sadettin Saran'dan Eğribayat açıklaması son dakika

Fenerbahçe başkanlık seçimi hakkında yöneltilen soruya verdiği cevap ile gündeme gelen İrfan Can Eğirbayat ne dedi merak edilirken bugün yeni başkan Sadettin Saran, İrfan Can Eğribayat hakkında açıklaması yaptı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İrfan Can Eğribayat ne dedi? Sadettin Saran'dan Eğribayat açıklaması son dakika
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2025
saat ikonu 16:44
|
GÜNCELLEME:
23.09.2025
saat ikonu 16:44

'de oynanan maçının 1-1 sona ermesinin ardından puan kaybı nedeniyle üzgün olan oyunculara sorular yöneltilirken Eğribayat, sonucu hakkında tek kelimelik cevap verdi. Cevabın ardından , açıklaması yaptı.

İRFAN CAN EĞİRİBAYAT NE DEDİ? SADETTİN SARAN'DAN CEVAP

İrfan Can Eğribayat'ın Fenerbahçe - Kasımpaşa maçında berabere kalması sonucunda 3 puanı alamamasının ardından başkanlık seçiminin sonucuna dair soru yöneltildi. Eğribayat'ın "Başkanlık değişiminin takım üzerinde etkisi olur mu?" sorusuna cevabı ise "Göreceğiz." oldu. Oyuncunun verdiği cevap kısa sürede taraftarın tepkisini çekerken sosyal medyada çok tartışıldı. Eğribayat'ın tek kelimelik cevabı sosyal medyada gündem olurken Sadettin Saran, açıklaması hakkında yorumda bulundu.

İrfan Can Eğribayat ne dedi? Sadettin Saran'dan Eğribayat açıklaması son dakika

SADETTİN SARAN İRFAN CAN EĞRİBAYAT AÇIKLAMASI SON DAKİKA

Sadettin Saran, Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş'ın seçimde oy kullanmasıyla ilgili sorulan soruya cevap verirken Eğribayat hakkında da yorumda bulundu. Saran, "Konuya aşırı vakıf değilim. Yıpratıcı bir şey demek istemiyorum. İrfan Can'ın (Eğribayat) da yaptığı bir açıklama varmış galiba. İnsanları kaybetmek çok kolay. Önemli olan kazanmak. O da haklı, kendince bir şeyler söylemiş. Hiçbir oyuncumu kimseye yedirmem. Kötü niyetli değil. Şu anda bir belirsizlik var.

İrfan Can Eğribayat ne dedi? Sadettin Saran'dan Eğribayat açıklaması son dakika

Maalesef çok negatif konuşan var. İnşallah benimle tanıştıktan sonra daha olumlu düşünür. Bir kişinin lafıyla veya anlık söylenen sözler üzerine kimseyi kaybetmeye niyetim yok. Sonuna kadar arkalarındayım. İnşallah hep beraber eğlenerek ve keyif alarak şampiyon olacağız. Birlik ve beraberlik olmadan şampiyonluk olmaz. Taraftarsız hiç şampiyon olamayız. İnşallah eski başkanlarımızla beraber bu kupayı (Cumhurbaşkanlığı Kupası) kaldıracağız. Taraftar desteği olmadan da bu yapılamaz. Hem yarın kupayı kaldıracağız hem de Hırvatistan'dan takım galibiyetle dönecek." ifadelerini kullandı.

İrfan Can Eğribayat ne dedi? Sadettin Saran'dan Eğribayat açıklaması son dakika

İRFAN CAN EĞRİBAYAT SADETTİN SARAN'A NE DEDİ?

Süper Lig'de oynanan Kasımpaşa maçının ardından soruları cevaplayan Eğribayat, başkanlık seçimi hakkında yöneltilen soruya nötr bir cevap vererek dikkatleri üzerine çekti. Oyuncunun "Göreceğiz." ifadesi taraftarın gündemine yerleşirken gözler Saran'ın vereceği cevaba çevrilmişti. Saran, konuyla ilgili açıklamasında "İnsanları kaybetmek çok kolay. Önemli olan kazanmak." sözleri ile olumlu duruş sergilemeyi tercih etti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sadettin Saran'dan İrfan Can Eğribayat'ın sözlerine cevap! 'Bir şeyler söylemiş ama...'
Sadettin Saran ne zaman mazbatasını alacak? Göreve başlayacağı tarih bekleniyor
ETİKETLER
#süper lig
#kasımpaşa
#İrfan Can Eğribayat
#başkanlık seçimi
#sadettin saran
#Fenerbahçe
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.