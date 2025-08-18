Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Aktüel
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

İzban seferleri başladı mı, ne zaman düzelecek? 18 Ağustos İzban seferleri iptali

Bugün İzmir'de İzban seferleri iptal edildi. Memurların 1 günlük iş bırakma eylemi nedeniyle bugün İzban seferlerinin iptal edildiği duyuruldu. İşe giden vatandaşlar sabah erken saatlerde zor anlar yaşarken İzban seferleri başladı mı merak edildi. Yapılacak olan duyurular yakından takip ediliyor.

İzban seferleri başladı mı, ne zaman düzelecek? 18 Ağustos İzban seferleri iptali
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.08.2025
saat ikonu 12:00
|
GÜNCELLEME:
18.08.2025
saat ikonu 12:00

18 Ağustos Pazartesi günü seferleri iptal edildi. Yapılan duyuruya göre İzban seferleri, 1 günlük iş bırakma eylemi nedeniyle iptal edildi. Vatandaş zor anlar yaşarken İzban seferlerinin düzeleceği saat araştırıldı.

İZBAN SEFERLERİ BAŞLADI MI SON DAKİKA 18 AĞUSTOS?

18 Ağustos Pazartesi günü İzmir'de seferler iptal edildi. Birçok kişi erken saatlerde zor anlar yaşarken yapılan duyurular yakından takip ediliyor. Memurların iş bırakma eylemi nedeniyle seferler iptal edildi. Resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre seferler bugün tüm gün boyunca yapılmayacak. Buna göre vatandaşlar İzban hattını yarına kadar kullanamayacak.

İzban seferleri başladı mı, ne zaman düzelecek? 18 Ağustos İzban seferleri iptali

İZBAN NE ZAMAN DÜZELECEK?

İzmir'de bugün memurların kararı alması sonucunda İzban seferleri iptal edildi. Resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre 18 Ağustos günü İzban seferleri iptal edilirken gün boyunca hizmet vermeyeceği öğrenildi. Vatandaşlar İzban araçlarından bugün yararlanamazken yarın itibarıyla normal seyrine dönmesi bekleniyor.

İzban seferleri başladı mı, ne zaman düzelecek? 18 Ağustos İzban seferleri iptali

İZBAN DÜZELDİ Mİ, ÇALIŞIYOR MU?

Bugün İzmir'de İzban seferlerinde aksama yaşandı. Memurların bir günlük iş bırakma eylemi nedeniyle seferler yapılmazken iş çıkışı eve gidecek olanlar seferlerin düzeleceği saati araştırmaya başladı. Yapılan açıklamaya göre seferler bugün gerçekleşmeyecek. Vatandaşlar 19 Ağustos Salı günü itibarıyla İzban seferlerinden yararlanabilecek.

İLGİLİ HABERLER
İzban seferleri iptal mi son dakika? İzmir'de İzban çalışma durumu 18 Ağustos
İzban çalışmıyor mu, neden? 18 Ağustos İzban seferleri durdu mu?
ETİKETLER
#grev
#izban
#İzmir
#İşbırakma
#Ulaşımaksaması
#18 Ağustos
#Aktüel
TGRT Haber
