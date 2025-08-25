ODTÜ'de tıp var mı? 2025 ODTÜ bölümleri ve fakülteleri

Yerleştirme sonuçlarının ardından ODTÜ'de tıp olup olmadığı merak edilirken öğrenciler ODTÜ bölümleri ve fakültelerini araştırmaya başladı.

ODTÜ'DE TIP VAR MI, NEDEN YOK?

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye'de en çok tercih edilen üniversiteler arasında yer alıyor. 2014'te Times Higher Education Dünya Üniversite Sıralaması'nda 85. sırada yer alan ODTÜ, listede ilk 100'e girebilen tek Türk üniversite olarak kayıtlara geçerken tıp fakültesi olmayan üniversiteler arasında da birinci durumdadır. ODTÜ'de tıp bölümü bulunmuyor.

ODTÜ BÖLÜMLERİ VE FAKÜLTELERİ 2025

15 Kasım 1956 tarihinde, zamanın Türkiye Başbakanı Adnan Menderes, Karayolları Genel Müdürü Vecdi Diker ve bir grup akademisyen tarafından Ankara'da kurulmuş bir devlet üniversitesi olan ODTÜ'de olan bölümler listesi şöyle:

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (İngilizce) (Eğitim Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Mühendislik Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu - KKTC/Güzelyurt)

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu - KKTC/Güzelyurt)

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu - KKTC/Güzelyurt)

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Eğitim Fakültesi)

Biyoloji (İngilizce) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Biyoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Çevre Mühendisliği (İngilizce) (Mühendislik Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Mühendislik Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu - KKTC/Güzelyurt)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu - KKTC/Güzelyurt)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu - KKTC/Güzelyurt)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (Mühendislik Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Mühendislik Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu - KKTC/Güzelyurt)

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu - KKTC/Güzelyurt)

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu - KKTC/Güzelyurt)

Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Mimarlık Fakültesi)

Felsefe (İngilizce) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Felsefe (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Fen Bilgisi Öğretmenliği (İngilizce) (Eğitim Fakültesi)

Fizik (İngilizce) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Fizik Öğretmenliği (İngilizce) (Eğitim Fakültesi)

Fizik Öğretmenliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (Eğitim Fakültesi)

Gıda Mühendisliği (İngilizce) (Mühendislik Fakültesi)

Gıda Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (Mühendislik Fakültesi)

Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (Mühendislik Fakültesi)

Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu - KKTC/Güzelyurt)

Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu - KKTC/Güzelyurt)

Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu - KKTC/Güzelyurt)

İktisat (İngilizce) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Eğitim Fakültesi)

İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Eğitim Fakültesi)

İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu - KKTC/Güzelyurt)

İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu - KKTC/Güzelyurt)

İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (%50 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)

İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (Ücretli) (Eğitim Fakültesi)

İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) (ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu - KKTC/Güzelyurt)

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Mühendislik Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu - KKTC/Güzelyurt)

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu - KKTC/Güzelyurt)

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu - KKTC/Güzelyurt)

İstatistik (İngilizce) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

İşletme (İngilizce) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) (ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu - KKTC/Güzelyurt)

İşletme (İngilizce) (Burslu) (ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu - KKTC/Güzelyurt)

İşletme (İngilizce) (UOLP-Suny Binghamton) (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İşletme (İngilizce) (UOLP-Suny Binghamton) (Ücretli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

İşletme (İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (Ücretli) (ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu - KKTC/Güzelyurt)

İşletme (İngilizce) (Ücretli) (ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu - KKTC/Güzelyurt)

Jeoloji Mühendisliği (İngilizce) (Mühendislik Fakültesi)

Kimya (İngilizce) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Kimya (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Kimya Mühendisliği (İngilizce) (Mühendislik Fakültesi)

Kimya Öğretmenliği (İngilizce) (Eğitim Fakültesi)

Kimya Öğretmenliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (Eğitim Fakültesi)

Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (UOLP-Suny Binghamton) (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (UOLP-Suny Binghamton) (Ücretli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Maden Mühendisliği (İngilizce) (Mühendislik Fakültesi)

Makine Mühendisliği (İngilizce) (Mühendislik Fakültesi)

Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu - KKTC/Güzelyurt)

Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu - KKTC/Güzelyurt)

Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu - KKTC/Güzelyurt)

Makine Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (Mühendislik Fakültesi)

Matematik (İngilizce) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Eğitim Fakültesi)

Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (Eğitim Fakültesi)

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) (Mühendislik Fakültesi)

Mimarlık (İngilizce) (Mimarlık Fakültesi)

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Eğitim Fakültesi)

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) (Mühendislik Fakültesi)

Psikoloji (İngilizce) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu - KKTC/Güzelyurt)

Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu - KKTC/Güzelyurt)

Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu - KKTC/Güzelyurt)

Siber Güvenlik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu - KKTC/Güzelyurt)

Siber Güvenlik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu - KKTC/Güzelyurt)

Siber Güvenlik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu - KKTC/Güzelyurt)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) (ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu - KKTC/Güzelyurt)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) (ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu - KKTC/Güzelyurt)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) (ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu - KKTC/Güzelyurt)

Sosyoloji (İngilizce) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) (Mimarlık Fakültesi)

Tarih (İngilizce) (Fen-Edebiyat Fakültesi)

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu - KKTC/Güzelyurt)

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu - KKTC/Güzelyurt)

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu - KKTC/Güzelyurt)