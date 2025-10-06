Menü Kapat
TGRT Haber
Canlı Yayın
18°
Avatar
Editor
 Sumru Tarhan

Singo kaç hafta yok, sakatlandı mı? Ne zaman döneceği belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Galatasaray Beşiktaş derbisinde sakatlanarak oyundan çıkan Singo kaç hafta yok merak edilirken sakatlığına dair açıklama geldi. Karşılaşmada arka adalesini tutarak kenara gelen oyuncu taraftarı endişelendirdi.

Singo kaç hafta yok, sakatlandı mı? Ne zaman döneceği belli oldu
Haber Merkezi
06.10.2025
06.10.2025
'ın evinde 'ı ağırladığı dev derbinin ilk yarısında oyundan çıkmak zorunda kalan Singo'nun kaçıracağı maçlar ve kaç hafta olmayacağı belli oldu.

SİNGO KAÇ HAFTA YOK?

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Singo, Galatasaray Beşiktaş derbisinde sakatlanmasının ardından bir süre daha oyuna devam etmek istedi fakat zorlanması üzerine 25. dakikada oyundan çıktı. Taraftarlar kaç hafta olmayacağına dair araştırmalara başlarken sahalara döneceği tarih de belli oldu. Sarı kırmızılı ekibin oyuncusu Singo'nun sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilmesinden dolayı 3-4 hafta forma giyemeyeceği tahmin ediliyor.

Singo kaç hafta yok, sakatlandı mı? Ne zaman döneceği belli oldu

SİNGO SAKATLANDI MI, KAÇ MAÇ YOK?

'in 8. haftasında RAMS Park'ta oynana GS BJK derbisi 1-1 sona ererken Singo maçın ilk yarısında geçirdiği sonrasında kenara alındı. Arka adalesini tutan oyuncu bir süre daha oynamaya devam ederken zorlanması nedeniyle 25. dakikada kenara geldi. Singo yerini Sallai'ye bırakırken sakatlık nedeniyle yaklaşık 3-4 hafta takımının yanında olamayacağı tahmin ediliyor.

Singo kaç hafta yok, sakatlandı mı? Ne zaman döneceği belli oldu

Galatasaray tarafından yapılan açıklama şöyle oldu:

"Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında oynanan Beşiktaş maçında sakatlanan Wilfried Singo’nun sponsor hastanemiz Acıbadem’de çekilen MR’ı neticesinde sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır."

Singo kaç hafta yok, sakatlandı mı? Ne zaman döneceği belli oldu

SİNGO NE ZAMAN DÖNECEK?

Galatasaray evinde Beşiktaş ile karşı karşıya gelirken, Wilfried Singo sakatlık nedeniyle sahadan ayrılmak zorunda kaldı. Defansın arkasına uzun atılan pasta koşu yaparken sakatlanan Singo, arka adalesini tutarak oyuna devam etmek istese de 25,26. dakikada yerini Sallai'ye bıraktı. Singo'nun 3-4 hafta sahalardan uzak olması tahmin ediliyor.

Singo neden oyundan çıktı, sakatlandı mı? Kaç maç olmadığı taraftarın gündeminde
Galatasaray'dan Wilfried Singo açıklaması
#Futbol
#galatasaray
#beşiktaş
#süper lig
#sakatlık
#derbi
#Singo
#Arka Ada
#Singo
#Aktüel
