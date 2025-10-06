Singo kaç hafta yok, sakatlandı mı? Ne zaman döneceği belli oldu

Galatasaray'ın evinde Beşiktaş'ı ağırladığı dev derbinin ilk yarısında oyundan çıkmak zorunda kalan Singo'nun kaçıracağı maçlar ve kaç hafta olmayacağı belli oldu.

SİNGO KAÇ HAFTA YOK?

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Singo, Galatasaray Beşiktaş derbisinde sakatlanmasının ardından bir süre daha oyuna devam etmek istedi fakat zorlanması üzerine 25. dakikada oyundan çıktı. Taraftarlar kaç hafta olmayacağına dair araştırmalara başlarken sahalara döneceği tarih de belli oldu. Sarı kırmızılı ekibin oyuncusu Singo'nun sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilmesinden dolayı 3-4 hafta forma giyemeyeceği tahmin ediliyor.

SİNGO SAKATLANDI MI, KAÇ MAÇ YOK?

Galatasaray tarafından yapılan açıklama şöyle oldu:

"Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında oynanan Beşiktaş maçında sakatlanan Wilfried Singo’nun sponsor hastanemiz Acıbadem’de çekilen MR’ı neticesinde sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır."

SİNGO NE ZAMAN DÖNECEK?

