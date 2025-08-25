Tesla sahipleri dikkat: Düşük güç modu geliyor

Tesla araçlara gelecek yeni Düşük Güç Modu aktif edildiğinde, aracın boşta çalışırken enerji harcayan pek çok özelliği otomatik olarak devre dışı bırakılacak. Akıllı çağırma, güvenlik sistemi, kamp modu gibi işlevler tek bir butonla kapanacak. Sürücü isterse, kapatılan özellikleri yeniden açabilecek.

ESNEK VE AKILLI KONTROL

Tesla, sistemi katı bir kapatma yerine esnek bir kontrol aracı olarak tasarlıyor. Düşük Güç Modu, hem araç içi menüden hem de Tesla uygulaması üzerinden kolayca açılıp kapanabilecek. Ayrıca sürücüler, aracın bataryası belirli bir seviyeye düştüğünde bu modun otomatik devreye girmesini ayarlayabilecek.

TATİL VE İŞ SEYAHATLERİ İÇİN İDEAL

Özellikle uzun süreli parkların yaşandığı tatil veya iş seyahatlerinde, artık sürücüler tek tek ayarlarla uğraşmak zorunda kalmayacak. Tek dokunuşla tüm enerji tüketen özellikler kapatılacak, böylece bataryanın boş yere tükenmesi engellenecek.