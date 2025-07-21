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 | Sumru Tarhan

TYT 250 puanla hangi bölümler gelir? YKS 260, 264, 267, 270 puanla gidilecek üniversiteler

2025 yılında uygulanan YKS sınavında sonuçlar açıklandı, milyonlarca aday tercih dönemini bekliyor. 30 Temmuz itibarıyla başlayacak olan tercih dönemine kısa süre kalırken YKS 260, 264, 267, 270 puanla hangi üniversiteye girebilirim diyenlerin sayısı da arttı.

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TYT 250 puanla hangi bölümler gelir? YKS 260, 264, 267, 270 puanla gidilecek üniversiteler
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 10:07
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 10:07

Üniversite sınavına katılan öğrenciler 19 Temmuz Cumartesi günü sınav sonuçlarına ulaştı. Puanlarını öğrenen adaylar 250 puanla hangi bölümler gelir merak ederken tarafından yayımlanacak olan 2025 bekleniyor.

TYT 250 PUANLA HANGİ BÖLÜMLER GELİR?

ÖSYM tarafından duyurulacak olan YKS tercih kılavuzu sonrasında 2025 başarı sıralamalarına ilişkin veriler de ulaşılabilir olacak. Adaylar şu an için 2024 ÖSYM YKS kılavuzunda yer alan taban - tavan puanları ve başarı sıralamaları ile bölüm araştırması yapıyor. Üniversitelerin alım yapacağı tavan ve taban puanları her sene değişkenlik gösteriyorken, 2025 verileri henüz duyurulmadı. Adaylar şu an için 2024 yılına ait üniversite taban puanları listesini görüntüleyebiliyor.

TYT 250 puanla hangi bölümler gelir? YKS 260, 264, 267, 270 puanla gidilecek üniversiteler

TYT İLE ALAN BÖLÜMLER 2025

İlk ve Acil Yardım (Paramedik)

Ağız ve Diş Sağlığı

Anestezi

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Diyaliz

Fizyoterapi

Optisyenlik

Eczane Hizmetleri

Patoloji Laboratuvar Teknikleri

Yaşlı Bakımı

Ameliyathane Hizmetleri

Adalet ve Güvenlik Bölümleri

TYT 250 puanla hangi bölümler gelir? YKS 260, 264, 267, 270 puanla gidilecek üniversiteler

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik

Özel Güvenlik ve Koruma

Sosyal Hizmetler

Teknik ve Mühendislik Destek Programları
Elektrik

Elektronik Teknolojisi

Mekatronik

Bilgisayar Programcılığı

İnşaat Teknolojisi

Harita ve Kadastro

Makine

Raylı Sistemler Teknolojisi

Uçak Teknolojisi

Otomotiv Teknolojisi

TYT 250 puanla hangi bölümler gelir? YKS 260, 264, 267, 270 puanla gidilecek üniversiteler

Bilişim ve Yazılım
Bilgisayar Programcılığı

Web Tasarımı ve Kodlama

Siber Güvenlik

Mobil Teknolojileri

İşletme ve Büro Yönetimi
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

İşletme Yönetimi

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Lojistik

Dış Ticaret

Pazarlama

İnsan Kaynakları Yönetimi

Medya ve İletişim
Halkla İlişkiler ve Tanıtım

TYT 250 puanla hangi bölümler gelir? YKS 260, 264, 267, 270 puanla gidilecek üniversiteler

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Basım ve Yayım Teknolojileri

Medya ve İletişim

Güzel Sanatlar ve Tasarım
Grafik Tasarımı

Moda Tasarımı

Mimari Restorasyon

Kuyumculuk ve Takı Tasarımı

İç Mekan Tasarımı

Seramik, Cam ve Çinicilik

Turizm ve Hizmet

TYT 250 puanla hangi bölümler gelir? YKS 260, 264, 267, 270 puanla gidilecek üniversiteler


Aşçılık

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri

Tarım, Hayvancılık ve Doğa
Bahçe Tarımı

Organik Tarım

Tohumculuk Teknolojisi

TYT 250 puanla hangi bölümler gelir? YKS 260, 264, 267, 270 puanla gidilecek üniversiteler

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

Veterinerlik

Arıcılık

Sosyal Bilimler ve Eğitim
Çocuk Gelişimi

Sosyal Hizmetler

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

Özel Eğitim Destek Programları

Spor Yönetimi

TYT 250 puanla hangi bölümler gelir? YKS 260, 264, 267, 270 puanla gidilecek üniversiteler

YKS 260, 264, 267, 270 PUANLA HANGİ ÜNİVERSİTEYE GİREBİLİRİM?

ÖSYM tarafından uygulanan YKS sınavının ilk oturumu olan TYT ile alınan 260, 264, 267, 270civarı puanlar ile genelde TYT ile alan 2 yıllık veya bazı 4 yıllık bölümler tercih edilebilir. Sağlık alanında İlk ve Acil Yardım, Anestezi (Vakıf – %50 Burslu), Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Diş Protez Teknolojisi, Elektronörofizyoloji ve Ağız ve Diş Sağlığı gibi bölümler öne çıkarken Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Radyo ve Televizyon Programcılığı, Çocuk Gelişimi ve Sosyal Hizmetler gibi bölümler de tercih edilebilir.

ÖSYM tarafından yayımlanacak olan 2025 YKS tercih kılavuzu sonrasında alınan puanlarla girilebilecek olan üniversite ve bölümler daha net görülebilecek.

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ETİKETLER
#ösym
#yks
#üniversite sınavı
#tyt
#taban puan
#tercih kılavuzu
#Bölüm Araştırması
#Aktüel
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