TYT 250 puanla hangi bölümler gelir? YKS 260, 264, 267, 270 puanla gidilecek üniversiteler

Üniversite sınavına katılan öğrenciler 19 Temmuz Cumartesi günü sınav sonuçlarına ulaştı. Puanlarını öğrenen adaylar TYT 250 puanla hangi bölümler gelir merak ederken ÖSYM tarafından yayımlanacak olan YKS 2025 tercih kılavuzu bekleniyor.
ÖSYM tarafından duyurulacak olan YKS tercih kılavuzu sonrasında 2025 başarı sıralamalarına ilişkin veriler de ulaşılabilir olacak. Adaylar şu an için 2024 ÖSYM YKS kılavuzunda yer alan taban - tavan puanları ve başarı sıralamaları ile bölüm araştırması yapıyor. Üniversitelerin alım yapacağı tavan ve taban puanları her sene değişkenlik gösteriyorken, 2025 verileri henüz duyurulmadı. Adaylar şu an için 2024 yılına ait üniversite taban puanları listesini görüntüleyebiliyor.
İlk ve Acil Yardım (Paramedik)
Ağız ve Diş Sağlığı
Anestezi
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Diyaliz
Fizyoterapi
Optisyenlik
Eczane Hizmetleri
Patoloji Laboratuvar Teknikleri
Yaşlı Bakımı
Ameliyathane Hizmetleri
Adalet ve Güvenlik Bölümleri
Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik
Özel Güvenlik ve Koruma
Sosyal Hizmetler
Teknik ve Mühendislik Destek Programları
Elektrik
Elektronik Teknolojisi
Mekatronik
Bilgisayar Programcılığı
İnşaat Teknolojisi
Harita ve Kadastro
Makine
Raylı Sistemler Teknolojisi
Uçak Teknolojisi
Otomotiv Teknolojisi
Bilişim ve Yazılım
Bilgisayar Programcılığı
Web Tasarımı ve Kodlama
Siber Güvenlik
Mobil Teknolojileri
İşletme ve Büro Yönetimi
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
İşletme Yönetimi
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Lojistik
Dış Ticaret
Pazarlama
İnsan Kaynakları Yönetimi
Medya ve İletişim
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Basım ve Yayım Teknolojileri
Medya ve İletişim
Güzel Sanatlar ve Tasarım
Grafik Tasarımı
Moda Tasarımı
Mimari Restorasyon
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
İç Mekan Tasarımı
Seramik, Cam ve Çinicilik
Turizm ve Hizmet
Aşçılık
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri
Tarım, Hayvancılık ve Doğa
Bahçe Tarımı
Organik Tarım
Tohumculuk Teknolojisi
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Veterinerlik
Arıcılık
Sosyal Bilimler ve Eğitim
Çocuk Gelişimi
Sosyal Hizmetler
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
Özel Eğitim Destek Programları
Spor Yönetimi
ÖSYM tarafından uygulanan YKS sınavının ilk oturumu olan TYT ile alınan 260, 264, 267, 270civarı puanlar ile genelde TYT ile alan 2 yıllık veya bazı 4 yıllık bölümler tercih edilebilir. Sağlık alanında İlk ve Acil Yardım, Anestezi (Vakıf – %50 Burslu), Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Diş Protez Teknolojisi, Elektronörofizyoloji ve Ağız ve Diş Sağlığı gibi bölümler öne çıkarken Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Radyo ve Televizyon Programcılığı, Çocuk Gelişimi ve Sosyal Hizmetler gibi bölümler de tercih edilebilir.
ÖSYM tarafından yayımlanacak olan 2025 YKS tercih kılavuzu sonrasında alınan puanlarla girilebilecek olan üniversite ve bölümler daha net görülebilecek.