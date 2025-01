Yanarak ölmek şehitlik mi?

22 Ocak 2025 09:18 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 09:23

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde meydana gelen yangın sonrasında vatandaşlarımız hayatını kaybetti. Acı olay sonrasında yanarak ölmek şehitlik midir merak edilmişti. Dinimiz İslam'da yer alan bilgileri derledik.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yaşanan yangın faciası sonrasında birçok vatandaşımız hayatını kaybetti. Acı olay sonrasında can kaybı sayısı açıklanırken Türkiye'nin yüreği yandı.

YANARAK ÖLMEK ŞEHİTLİK MİDİR?

Dinimiz İslam'da yer alan ifade şöyle oldu:

"Kim, nerede, nasıl ölürse ölsün, Müslüman değilse şehit olmaz. Gayrimüslim ise, zulmen de öldürülse şehit olmaz. İmanı varsa, yani itikadı düzgün bir Müslümansa, günahları çok olsa da, savaşta ölsün, anarşide ölsün, görevde ölsün, kanser gibi hastalıklardan ölsün, şehit olur. Doğal âfetler sebebiyle, mesela depremde, yangında, sel felaketinde, çığ altında kalmakla, yıldırım düşmekle, tsunamide, denizde ölmüş olsa yine şehit olur. Bunlara (doğal âfet şehidi) denmez. Dense de, şehitliklerine zarar gelmez."

YANARAK ÖLENLER ŞEHİT SAYILIR MI?

Dinimiz İslam'da bulunan ifade şöyle:

"Boğularak, yanarak, garip, kimsesiz olarak, duvar ve enkaz altında kalarak ölenler, ishalden, bulaşıcı hastalıklardan, lohusalıkta, sara hastalığında, cuma gecesinde ve gününde, din bilgilerini öğrenmekte, öğretmekte ve yaymakta iken ölenler, aşık olup, aşkını, iffetini, namusunu saklarken ölenler, zulüm ile hapsolunup ölenler, Allah rızası için müezzinlik yaparken, İslâmiyete uygun ticaret yaparken, çoluk çocuğuna din bilgisi öğretirken ve ibadet yapmaları için çalışırken vefat edenler, her gün yirmibeş kere “Allahümme bârik lî filmevt ve fî-mâ ba’d-el-mevt” okuyanlar, Duha, kuşluk namazı kılanlar, her ay üç gün oruç tutanlar, yolculukta da vitir namazını terketmeyenler, ölüm hastalığında, kırk kere “Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü min-ez-zâlimîn” okuyanlar, her gece Yasîn okuyanlar, abdestli olarak yatanlar, devamlı olarak dinini korumak için dünyalık verenler, gıda maddeleri getirip ucuza satanlar, soğukta gusül abdesti alınca hastalanıp ölenler, her sabah veya akşam devamlı olarak üç kerre “E’ûzü billâhissemî’il’alîmi mineş-şeytânirracîm” ile Haşr sûresinin sonunu okuyanlar Ahiret şehidi olurlar."