İsrail'den İran'a yeni saldırı dalgası! Hedefte başkent Tahran var

İsrail, İran'a yönelik saldırılarına devam ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, İran'ın başkenti Tahran'daki rejime ait hedeflere yeni bir saldırı dalgasını başlattıklarını bildirdi.
Tahran’ın farklı bölgelerinde uçan savaş uçakları ve patlama sesleri amatör kameralara yansırken, bazı kesimlerden dumanların yükseldiği görüldü.
Saldırıların İran rejimine ait hangi unsurları hedef aldığına ilişkin detaylı açıklama yapılmadı.
IDF, günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki Hizbullah hedeflerine yönelik yeni bir saldırı dalgasının başlatıldığını duyurmuştu.