Bağdat'taki ABD üssüne İHA saldırısı

Irak'ta Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda bulunan ABD'ye ait lojistik üssüne İHA saldırısı düzenlendi. Irak basınının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, saldırıda en az 3 SİHA kullanıldı. Saldırının ardından üs yakınında yangın çıktığı belirtildi. İHA saldırısının önlenmeye çalıştığı anlar ve saldırı sonrasında çıkan yangın amatör kameralara yansıdı. Irak’ta, İran’a yakınlığıyla bilinen silahlı Şii milis gücü Ashab el-Kehif, Bağdat'taki ABD’ye ait Victoria Üssü'ne yapılan saldırıyı üstlendi. Ashab el-Kehif'ten yapılan açıklamada, "Amerikan işgaline ait Victoria üssünün, başkent Bağdat'ta insansız hava araçlarıyla hedef alındığını üstleniyoruz." denildi.